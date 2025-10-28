اهتزاز «پرچم دروغین» ترامپ در سواحل ونزوئلا

باشگاه خبرنگاران جوان - گفته می‌شود اکنون ۱۰ درصد از توان نظامی آمریکا در دریای کارائیب حضور دارد. این امر در حالی است که سناتورهای آمریکایی مرتب به مادورو هشدار سقوط می‌دهند.

در کاراکاس دیگر کسی شکی ندارد که هدف آمریکا از تحرکات نظامی در سواحل این کشور، سرنگونی نظام حاکم بر ونزوئلا است. علاوه بر مادورو، دادستان کل ونزوئلا نیز به تازگی از اطمینان در خصوص قصد دولت آمریکا برای سرنگونی دولت مستقر در کاراکاس سخن گفته است. آمریکا همواره از سلاح تهدید برای عقب نشاندن کشورهای دیگر بهره می‌برد. اما اعزام چهار ناوشکن، یک زیردریایی هسته‌ای، یک رزمناو موشک‌انداز و بیش از ۴۵۰۰ نیروی دریایی به همراه جنگنده‌های پیشرفته 35F-، بمب‌افکن‌های استراتژیک B-52 و پهپادهای جاسوسی، نمی‌تواند صرفا یک تهدید باشد.

از درگیری روی آب تا احتمال حمله در خاک

از اواخر مردادماه که آمریکا با اعزام ناوهای نیروی دریایی، تنش با ونزوئلا را افزایش داد، در ابتدا قصد از حضور این نیروها را مبارزه با قاچاق مواد مخدر اعلام کرده بود. اما همان طور که مادورو هشدار داده بود، رفته رفته بحث از قاچاق مواد مخدر به تغییر نظام کاراکاس تغییر یافت. شبکه خبری اسکای نیوز اخیرا با انتشار گزارشی مبنی بر اینکه ماده مخدر «فنتانیل» که مسئول مرگ ناشی از مصرف بیش از اندازه در آمریکا شناخته شده است در ونزوئلا تولید نمی‌شود، این طور نتیجه گرفت که تغییر نظام در کاراکاس می‌تواند از گزینه‌های اصلی ترامپ باشد.اما گمانه‌زنی‌ها پیرامون احتمال جنگ تمام عیار با ونزوئلا یا هرگونه تلاشی که منجر به تغییر نظام در این کشور شود، با اظهارات اخیر سناتورهای مطرح آمریکایی ابعاد دیگری یافته است. لیندسی گراهام، سناتور تندروی جمهوری‌خواه و از افراد نزدیک به ترامپ ضمن آنکه حمله زمینی آمریکا به ونزوئلا را «بسیار محتمل» دانست، مدعی شد: «من فکر می‌کنم دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا تصمیم گرفته که نیکلاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا از قدرت کناره‌گیری کند.»ریک اسکات، سناتور ایالت فلوریدای آمریکا نیز در گفت‌وگو با شبکه سی‌بی‌اس تاکید کرد که روزهای حکومت رئیس‌جمهوری ونزوئلا به شماره افتاده و قرار است اتفاقی رخ دهد. اسکات گفت: «من اگر جای نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا بودم هم‌اینک به روسیه یا چین می‌رفتم.»

«پرچم دروغین» بهانه شروع عملیات نظامی

پهلو گرفتن ناوشکن «یو.اس.اس گروولی» آمریکا در پایتخت ترینیداد توباکو برای انجام مانور نظامی با این کشور، تحول عمده دیگری است که منجر به تشدید تنش‌ها در ماجرای ونزوئلا شده است. چرا که مقامات کاراکاس بیم آن را دارند که حضور این ناوشکن فریبی برای شروع جنگ باشد. در همین خصوص ایوان گیل پینتو، وزیر امور خارجه ونزوئلا گفت: «ما دولت ترینیداد و توباگو را در جریان یک عملیات ساختگی که توسط سیا اجرا می شود، قرار داده ایم. این عملیات ساختگی شامل حمله به یک کشتی نظامی آمریکایی لنگر گرفته است تا ما را مقصر جلوه دهد و بهانه ای برای تهاجم ایجاد کند.»هشدار در خصوص تله بودن حضور یو.اس.اس. گروولی در آب‌های شمالی ونزوئلا از سوی رئیس جمهور این کشور نیز مطرح شده است. نیکلاس مادورو رسما اعلام کرد که دولتش به واشنگتن درباره انجام یک «عملیات پرچم دروغین» هشدار داده است.

آیا وقوع عملیات نظامی قریب الوقوع است؟ شواهد نشان می‌دهند که ابرهای جنگ اکنون برفراز دریای کارائیب سایه افکنده‌اند. اما روی این مساله که آیا ترامپ وارد یک جنگ تمام عیار خواهد شد، مباحثی وجود دارد. طرح موضوع «پرچم دروغین» توسط مقامات ونزوئلا و اعلام هدف کنونی آنها برای مقابله با «عملیات مخفی» آمریکا در سواحل این کشور، به این دلیل است که کاراکاس اکنون تصور می‌کند در حال حاضر واشنگتن برای اقناع افکار عمومی داخلی، نیاز به بهانه‌های بیشتری دارد. ولادمیر پادرینو، وزیر دفاع ونزوئلا در سخنانی گفته است: «ما رزمایشی را از ۷۲ ساعت پیش آغاز کرده‌ایم که یک تمرین دفاع ساحلی برای محافظت از خود نه‌ تنها در برابر تهدیدهای بزرگ نظامی است بلکه برای مقابله با قاچاق مواد مخدر، تهدیدهای تروریستی و عملیات مخفی‌ است که هدفشان بی‌ثبات کردن کشور از درون است.»سخنان پادرینو به این معنی است که کاراکاس در این مرحله هنوز احتمال طرح کودتا یا یک عملیات مخفی برای تغییر دولت در این کشور را محتمل می‌داند.