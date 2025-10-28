اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از غدراسیون فوتبال؛ هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر، طی روز‌های پنج‌شنبه، جمعه و شنبه برگزار خواهد شد. از همین رو سازمان لیگ برتر اسامی محرومان این هفته را اعلام کرد.

اسامی محرومان به شرح زیر است:

رسول خطیبی سرمربی انضباطی مس رفسنجان
ابوالفضل سلیمانی کارت قرمز استقلال خوزستان
پیمان شیرزادی تدارکات ۲ اخطاره چادرملو اردکان
علی شجاعی ۴ اخطاره خیبرخرم آباد

طبق قوانین مسئولیت اعمال محرومیت‌های اعضای یک تیم بر عهده باشگاه مربوطه بوده و می‌بایستی در این خصوص دقت نظر لازم از سوی خود باشگاه‌ها خاصه در خصوص بازیکنانی که در فصل گذشته بازیکن باشگاه نبوده و از تیم دیگری به خدمت گرفته شده‌اند، به عمل آید تا در مسابقات خود از بازیکنان و کادر فنی-اجرایی که دارای محرومیت شده‌اند استفاده نکنند.

برچسب ها: لیگ برتر فوتبال ، اسامی محرومان
خبرهای مرتبط
لیگ برتر فوتبال؛
سپاهان ۲-۱ پیکان/ پیروزی شاگردان نویدکیا با درخشش حزباوی + فیلم
ورمزیار:
ساپینتو توانسته استقلال را از بحران خارج کند/ با حضور صالح حردانی دیگر غافلگیر نمی‌شویم
لیگ برتر فوتبال / فجر سپاسی - استقلال
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان درست نبود/ اوسمار بهترین گزینه برای هدایت پرسپولیس است
وینگر استقلال زیر بار عمل جراحی نمی‌رود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
ما با هاشمیان به تفاهم نرسیدیم، اما پایان همکاری مان را اعلام کردیم
تبعات فسخ یک طرفه پرسپولیس با هاشمیان از زبان نصیرزاده
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ فوتسال دختران و کشتی‌گیران فینالیست شدند
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
خیال ساپینتو از یک پست راحت شد
آخرین اخبار
بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
اسپالتی در یک قدمی نیمکت یوونتوس
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
ساعی: سلامت تکواندوکاران مهمتر از هر مدالی است/ قبول دارم نتایج خوبی نگرفتیم
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ فوتسال دختران و کشتی‌گیران فینالیست شدند
رسوایی تاریخی در فوتبال ترکیه؛ بیش از ۱۵۰ داور در شرط‌بندی فعال بوده‌اند
قضاوت تیم داوری ایرانی در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ صف‌آرایی برترین‌های پارالمپیک و جهان در امارات
وینگر استقلال زیر بار عمل جراحی نمی‌رود
شکستِ شیرین زنان افغان پس از ۴ سال محرومیت
خیال ساپینتو از یک پست راحت شد
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
سیمئونه: این برد مهم و ضروری بود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
شکست ولی‌زاده و دهقانی در گام نخست؛ روز پنجم هم خوش یُمن نبود
تبعات فسخ یک طرفه پرسپولیس با هاشمیان از زبان نصیرزاده
ما با هاشمیان به تفاهم نرسیدیم، اما پایان همکاری مان را اعلام کردیم
متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان درست نبود/ اوسمار بهترین گزینه برای هدایت پرسپولیس است
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
انتقال صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
کشتی آزاد ایران نایب‌قهرمان امید‌های جهان شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
دختران بسکتبال ایران به مدال نقره رسیدند
ایران قهرمان مسابقات تیر و کمان نظامیان جهان شد
اولین مدال طلای تاریخ شنای ایران در بازی‌های آسیایی جوانان