در پی خروج هیئت پاکستانی از مذاکرات صلح در استانبول، تنش‌ها میان کابل و اسلام‌آباد شدت گرفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - عبدالمتین قانی، سخنگوی وزارت داخله (کشور) افغانستان، اظهار داشت که این کشور حملاتی را که از خارج مرز‌ها بر خاک این کشور انجام شود، تحمل نخواهد کرد.

قانی گفت: «هرگونه حمله از سوی پاکستان، درسی برای آن کشور و هشداری برای دیگران خواهد بود. بله، ما سلاح هسته‌ای نداریم، اما نه ناتو و نه آمریکا، نتوانستند افغانستان را تسلیم کنند، با وجود ۲۰ سال جنگ مردم افغانستان هرگز در برابر کسی سر خم نکرده‌اند.»

این بیانیه پس از خروج هیئت پاکستانی از مذاکرات صلح با افغانستان در استانبول صادر شد. به گفته یک منبع، طرف پاکستانی با طرح خواسته‌هایی که هیات افغان آن را غیرموجه و غیرقابل قبول دانست، میز مذاکره را ترک کرد.

به طور خاص، پاکستان از افغانستان خواست تا جنگجویان سازمان «تحریک طالبان پاکستان» (TTP) را خارج کرده و تحت کنترل بگیرد. در این راستا، اسلام‌آباد خواستار حق انجام حملات با استفاده از پهپاد علیه جنگجویان این سازمان که در خاک افغانستان حضور دارند، شد.

در مقابل هیات افغان اعلام کرد که این سازمان از خاک افغانستان به عنوان پایگاه استفاده نمی‌کند و مبارزه با آن یک موضوع داخلی مربوط به خود پاکستان است.

منبع: آر تی

تبادل نظر
