شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی از واقع شدن مدرسه دبستان دولتی ضیا واقع در شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی در مجاورت منازل مسکونی ابراز نارضایتی کرد

باشگاه خبرنگاران جوان - دبستان دولتی ضیا درخیابان کوچه باغ شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی واقع شده است. دانش آموزان این مدرسه در دو شیفت دخترانه و پسرانه مشغول به تحصیل هستند. اما به گفته شهروندخبرنگار م در شیفت پسرانه با صدای بلند سرودها پخش می شود وکارکنان مدرسه با بلند گو سر صف در کلیه ساعات چه اولیه چه زنگ های وسط باعث سلب آرامش ساکنان و حتی کسبه شده ناحیه دو این شهرستان شده است.
شهروندخبرنگار ما با ارسال فیلمی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

منبع: شهروندخبرنگار - آذربایجان شرقی

