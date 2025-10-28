در هفته پنجم رقابت‌های لیگ دسته یک فوتبال جوانان کشور، تیم برق شیراز به سرمربی‌گری مرتضی ارشدی در ورزشگاه شهدای جم میهمان پارس جنوبی جم بود که درپایان یک بازی پرحاشیه بازی را دو بر یک واگذار کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - عباس حاجی زاده مدیرعامل باشگاه برق شیراز گفت: برق از ابتدای مسابقه با نظم، برنامه‌ریزی و مالکیت توپ برتر ظاهر شد و در دقایق پایانی نیمه دوم با گل زیبایی از حریف پیش افتاد. اما درست از همان لحظه، حوادثی تلخ و عجیب بر جریان بازی سایه انداخت.

او افزود: در حالی که برق یک بر صفر پیش بود، درگیری در کنار زمین و حمله به دو بازیکن ذخیره برق روی سکو‌ها با سلاح سرد موجب تنش شدید شد.

حاجی‌زاده افزود: در ادامه، استفاده از گاز اشک‌آور در نزدیکی نیمکت برق شیراز باعث شد چند بازیکن دچار تنگی نفس و بدحالی شوند و بازی برای دقایقی متوقف شود. 

مدیرعامل باشگاه برق شیراز گفت: با وجود شرایط کاملاً متشنج، ناظر مسابقه به‌شکلی غیرحرفه‌ای دستور ادامه بازی را صادر کرد؛ تصمیمی که با اعتراض شدید کادر فنی برق همراه بود.

حاجی زاده بیان کرد: در ادامه، داور مسابقه در دو صحنه مشکوک به ضرر برق تصمیم گرفت؛ نخستین پنالتی او حتی توسط کمک‌داور رد شد، اما لحظاتی بعد در موقعیتی مشابه، بار دیگر نقطه پنالتی را نشان داد تا نتیجه به تساوی کشیده شود. در وقت‌های اضافه نیز تیم میزبان از یک پرتاب اوت استفاده کرد و گل دوم را به ثمر رساند تا دیدار پرحاشیه با نتیجه ۲–۱ به سود پارس جنوبی جم خاتمه یابد.

 عامل باشگاه برق شیراز در پایان گفت: علاوه بر اشتباهات داوری، رفتار غیرورزشی برخی تماشاگران میزبان و حمله به بازیکنان ذخیره برق نیز از نکات تلخ این مسابقه بود؛ صحنه‌هایی که هیچ نسبتی با روح جوانمردی، اخلاق ورزشی و میزبانی شایسته ندارد.

