باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- پیمان فلسفی رئیس فراکسیون کشاورزی مجلس در برنامه رادیو اقتصاد اظهار داشت: بنا به اظهارات "غلامرضا نوری " وزیر جهاد کشاورزی در حال حاضر ۳.۵ میلیون تن نهاده و کالا در گمرکات کشور وجود دارد که به دلیل عدم به موقع تخصیص ارز این کالاها از گمرک ترخیص نشده است.
وی اظهار داشت: خبر خوش برای دامداران اینکه از فردا بخشی از نهادههای دامی موجود در گمرکات کشور آزاد و از طریق سامانه بازارگاه به متقاضیان عرضه خواهد شد.
نماینده مردم تهران گفت: بر اساس قول وزیر جهاد کشاورزی این اتفاق هرچه سریعتر رقم خواهد خورد تا دامداران از وضعیت کمبود نهاده و شوک که در بازار ایجاد شده رهایی یافته و همچون گذشته با آرامش خاطر به امر مقدس تولید بپردازند.اگر ارز مورد نیاز نهادههای دامی به موقع تامین نشود بدون شک امنیت غذایی کشور به مخاطره خواهد افتاد.
فلسفی اظهار داشت: علی رغم تمامی مشکلات، دامداران با چنگ و دندان و با ایثار و روحیه جهادی در حال تولید شیر، گوشت، تخم مرغ و دیگر محصولات لبنی در کشور هستند تا امنیت غذایی مردم به خوبی تامین شود.
وی ادامه داد: با توجه به اهمیت امنیت غذایی در کشور ضرورت ایجاب میکند به معنای واقعی از دامداران و فعالان این حوزه حمایت و دستگیری شود.
نماینده مردم تهران گفت: شرایط بخش کشاورزی در کشور تا حد زیادی به مسائل مختلف اقتصادی اعم از داخلی و خارجی مربوط میشود. اگر بخش کشاورزی کشور به نحو باید و شاید حمایت و توجه نشود بدون شک شرایط سختتری در انتظار این بخش خواهد بود.
فلسفی اظهار داشت: در حال حاضر کشور با کمبود نهادههای دامی و همینطور ملزومات بخش کشاورزی به ویژه برای دامداریها، مرغداریها و به طور کلی تولید کنندگان شیر، گوشت و مواد پروتئینی مواجه است.
وی تصریح کرد: رفع مشکلات بخش کشاورزی در کشور راه حلهای دارد که باید به این راه حلها توجه کرد،کشاورزی به عنوان اصلیترین منبع تولید غذا نقشی محوری در تحقق امنیت غذایی ایفا میکند.
وی افزود: ضرورت ایجاد میکنند با توجه به اهمیت موضوع به معنای واقعی از بخش کشاورزی و فعالان این حوزه به معنای واقعی حمایت شود.
فلسفی اظهار داشت: تاکید موکد مقام معظم رهبری همواره بر پیش بینی دقیق و تامین کالاهای اساسی، معیشت مردم و ذخایر راهبردی در کشور است.
وی یادآورشد: ناگفته نماند دولت هم در این زمینه از هیچ تلاشی فروگذار نبوده منتها هماهنگیها بین سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و دستگاه اجرایی متولی یعنی وزارت جهاد کشاورزی باید خیلی قویتر و بهتر صورت گیرد.