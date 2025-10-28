باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از فدراسیون فوتبال؛ تصاویری از حاشیه دیدار برق شیراز و پارس جنوبی در لیگ یک جوانان ایران توسط باشگاه برق شیراز منتشر شده که براساس آن ادعا شده که از روی سکوها به دو بازیکن ذخیره برق شیراز با سلاح سرد حمله شده و از گاز اشکآور هم استفاده شده است.
در بخشی از بیانیه باشگاه برق شیراز درباره این ویدیو ادعا شده است:
"دیدار هفته پنجم لیگ دسته اول فوتبال جوانان کشور بین تیمهای پارس جنوبی جم و برق شیراز در ورزشگاه شهدای جم، با حوادثی تلخ، بینظمی گسترده و ناداوریهای آشکار همراه بود؛ رخدادهایی که نهتنها سلامت بازیکنان را به خطر انداخت، بلکه اعتبار رقابتهای لیگ یک را نیز زیر سوال برد.
در حالی که تیم جوانان برق شیراز تا دقایق پایانی نیمه دوم با نتیجه یک بر صفر از میزبان خود پیش بود و کنترل کامل بازی را در اختیار داشت، ناگهان جریان مسابقه بهواسطه رفتارهای غیرحرفهای و تحریکآمیز از سوی برخی عوامل اجرایی و تماشاگران تیم میزبان دچار تنش و تشنج شدید شد.
گزارشها و تصاویر متعدد نشان میدهد که در پی حمله تماشاگران و عوامل تیم پارس جنوبی جم به نیمکت و بازیکنان تیم برق شیراز، نیروهای انتظامی از اسپری فلفل و گاز اشکآور در نزدیکی نیمکت تیم میهمان استفاده کردند. این اقدام غیرمسئولانه موجب بدحالی و مشکلات تنفسی چند بازیکن و اعضای کادر فنی برق شیراز شد.
بنا بر مستندات و تصاویر موجود، در ادامه بازی دو صحنه پنالتی کاملاً نادرست علیه برق شیراز گرفته شد، که یکی از آنها حتی از سوی کمکداور نیز مردود اعلام شد، اما داور مصمم بود به هر علت نگذارد میزبان ببازد و نتیجه دیدار تحت تأثیر آشکار اشتباهات فاحش داوری قرار گرفت.
از سوی دیگر در جریان درگیریهای رخداده، چند بازیکن جوان برق شیراز توسط برخی از تماشاگران و عوامل میزبان مورد ضرب و جرح قرار گرفتند و حتی گزارشهایی از آسیب ناشی از سلاح سرد (چاقو) نیز تأیید شده است؛ رخدادی که مصداق بارز قصور امنیتی و ضعف نظارت بر برگزاری مسابقه محسوب میشود. "
در همین رابطه رضا عبدی، مسئول مسابقات ردههای سنی سازمان لیگ فوتبال در گفتوگو با ایسنا درباره اتفاقات دیدار برق شیراز و پارس جنوبی در لیگ یک جوانان اظهار کرد: در داخل زمین و حواشی آن میان عوامل دو تیم هیچ درگیری و استفاده از سلاح سرد رخ نداده و بازی تا دقیقه ۹۵ در جریان بود. به دلیل اعتراض به پنالتی که علیه تیم برق گرفته شده، یک وقفهای ایجاد شد. زمانی که بازیکن اخراج شده از تیم برق به بیرون از زمین هدایت شد، ظاهرا نفراتی در جایگاه به عنوان تماشاگر از بستگان این بازیکن بودند که در همین لحظه در بیرون زمین میان آنها و هواداران پارس جنوبی درگیری لفظی رخ میدهد که منجر به درگیری شده که آن طور که گفته میشود فیزیکی نبوده است.
او ادامه داد: در همین حال نیروهای انتظامی ورزشگاه در جهت جدا کردن آنها از گاز استفاده کرده که نمیدانیم دقیقا چه گازی بوده است. این موضوع بیرون از محوطه زمین بوده است. در ادامه آن فردی که گفته میشود احساس خفگی کرده، یکی از بازیکنان خارج لیست برق بوده که به کمک بازیکنان ذخیره به کنار زمین آمده و در ادامه با رسیدگی به او در آمبولانس حالش بهبود پیدا کرده است. میان عوامل دو تیم درگیری رخ نداده که باعث تعطیلی بازی شود، اما استفاده از گاز بیرون از ورزشگاها مورد تایید است.
عبدی در پایان گفت: قسمت پارکینگ ماشینها ظاهرا این اتفاق رخ داده که با وزش باد، گاز به داخل زمین آمده است. بیرون ورزشگاه هر کسی هر کاری کند، نمیتوان تایید کرد. داور و نماینده و تیمها مشکلی برای بازی نداشتند. تصاویر منتشر شده نشان میدهد که بازیکنان به واسطه گاز اشکآور روی زمین نشستهاند، اما اگر چیزی بوده برای هر دو تیم بوده ولی مورد گزارششدهای برای استنشاق گاز وجود ندارد. ناظر و داور ما هم آنجا حضور داشته که باید برای آنها هم مشکل ایجاد میشد.