باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی روزهای گذشته با پیگیری های صورت گرفته و همکاری بین دستگاهی و دستور ویژه رئیس جمهور، از روز گذشته تامین ارز نهاده دامی به صورت عملی اتفاق می افتد و بلافاصله حمل کالا از بنادر جنوبی و حتی شمالی سرعت گرفته است.

وزیر جهاد کشاورزی گفت: طی ۲ تا ۳ روز آتی نهاده مورد نیاز واحدهای دامداری و مرغداری تامین می شود.

معاونت امور بازرگانی از اطلاعیه ابطال ثبت سفارش نهاده های دامی که به ورود کالا منجر نشده خبر داد. براساس اعلام جدید بازرگانانی که تا ۳۱ تیر امسال برای واردات ذرت،جو و سویا ثبت سفارش کردند و هنوز کالا وارد نکردند برای ثبت سفارش خود تا ۳ روز آینده می توانند از امتیاز آن در سهمیه فصل بعد استفاده کنند، در غیراین صورت ثبت سفارش های فعال آنها از سهمیه کسر خواهد شد.