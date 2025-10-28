استاندار سیستان و بلوچستان، با تشریح ظرفیت‌های بی‌نظیر منطقه‌ای این استان، بر نقش محوری سیستان و بلوچستان در کریدور‌های ترانزیتی بین‌المللی تأکید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان  _ منصور بیجار در نشست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (ECO) که صبح امروز در تهران برگزار شد، با بیان اینکه سیستان و بلوچستان نمونه بارز «وحدت در کثرت» است، اظهار داشت: رویکرد جدید دولت چهاردهم، حرکت به سمت دیپلماسی استانی و برنامه‌ریزی از پایین به بالا با محوریت تبیین ظرفیت‌ها توسط خود استان‌ها است.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک منحصر‌به‌فرد استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: ما با ۱۲۹۰ کیلومتر مرز خشکی، که ۹۳۲ کیلومتر آن تنها مرز مستقیم ایران با کشور پاکستان است و نیز دارا بودن سواحل استراتژیک مکران، دروازه اتصال ایران به شرق جهانی هستیم.

استاندار سیستان و بلوچستان، بندر چابهار را «نقطه ثقل توسعه اقتصادی منطقه» خواند و افزود: بندر چابهار نه تنها یک موهبت برای ایران، بلکه یک فرصت استثنایی برای تمامی کشور‌های عضو سازمان اکو برای دسترسی به آب‌های آزاد و کوتاه‌ترین مسیر به بازار‌های جهانی است.

بیجار؛ از اجرای مهمترین و اصلی‌ترین پروژه ریلی کشور در این استان خبر داد و گفت: پروژه راه‌آهن در مسیر شمال-جنوب با پیوند دادن بندر چابهار به شبکه ریلی کشور، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و حلقه اتصال کریدور ترانزیتی بین‌المللی را تکمیل خواهد کرد.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل استان برای همکاری‌های چندجانبه، خاطرنشان کرد: ما در استان با اولویت‌بندی پروژه‌های زیربنایی از جمله تکمیل کریدور ساحلی و شمالی-جنوبی، بستر لازم برای افزایش چشمگیر تردد و مبادلات کالا بین کشور‌های عضو و شرکای بین‌المللی را فراهم کرده‌ایم.

نشست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (ECO) صبح امروز با هدف بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی در تهران برگزار شد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان 

برچسب ها: استانداری ، مطالبه گری
خبرهای مرتبط
استاندار سیستان و بلوچستان:
مشکل آب مردم در پایین‌دست سد «خیرآباد» حل می‌شود
معاون استاندار:
دغدغه‌های رهبر معظم انقلاب در مورد سیستان و بلوچستان عملیاتی شود
دستیار استاندار:
جنبش‌های دانشجویی مطالبه گر در سیستان وبلوچستان فعال شود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
دستگیری عوامل شهادت محمد علی پیواسته
طلایی‌ترین سواحل ایران در گرم‌ترین نقطه کشور؛ مکران مقصد محبوب فصول سرد
بندر چابهار، گلوگاه ارتباطی ایران با شرق جهانی است
آخرین اخبار
بندر چابهار، گلوگاه ارتباطی ایران با شرق جهانی است
طلایی‌ترین سواحل ایران در گرم‌ترین نقطه کشور؛ مکران مقصد محبوب فصول سرد
دستگیری عوامل شهادت محمد علی پیواسته
راه اندازی کارخانه آسفالت ۱۶۰ تنی در زاهدان + فیلم
برای نخستین‌بار در کشور؛ اجرای طرح کارخانه پردازش پسماند زاهدان با اعتبارات تملک دارایی