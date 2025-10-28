باشگاه خبرنگاران جوان _ منصور بیجار در نشست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (ECO) که صبح امروز در تهران برگزار شد، با بیان اینکه سیستان و بلوچستان نمونه بارز «وحدت در کثرت» است، اظهار داشت: رویکرد جدید دولت چهاردهم، حرکت به سمت دیپلماسی استانی و برنامه‌ریزی از پایین به بالا با محوریت تبیین ظرفیت‌ها توسط خود استان‌ها است.

وی با اشاره به موقعیت ژئوپلیتیک منحصر‌به‌فرد استان سیستان و بلوچستان، تصریح کرد: ما با ۱۲۹۰ کیلومتر مرز خشکی، که ۹۳۲ کیلومتر آن تنها مرز مستقیم ایران با کشور پاکستان است و نیز دارا بودن سواحل استراتژیک مکران، دروازه اتصال ایران به شرق جهانی هستیم.

استاندار سیستان و بلوچستان، بندر چابهار را «نقطه ثقل توسعه اقتصادی منطقه» خواند و افزود: بندر چابهار نه تنها یک موهبت برای ایران، بلکه یک فرصت استثنایی برای تمامی کشور‌های عضو سازمان اکو برای دسترسی به آب‌های آزاد و کوتاه‌ترین مسیر به بازار‌های جهانی است.

بیجار؛ از اجرای مهمترین و اصلی‌ترین پروژه ریلی کشور در این استان خبر داد و گفت: پروژه راه‌آهن در مسیر شمال-جنوب با پیوند دادن بندر چابهار به شبکه ریلی کشور، تا پایان سال جاری به بهره‌برداری خواهد رسید و حلقه اتصال کریدور ترانزیتی بین‌المللی را تکمیل خواهد کرد.

وی در پایان با اعلام آمادگی کامل استان برای همکاری‌های چندجانبه، خاطرنشان کرد: ما در استان با اولویت‌بندی پروژه‌های زیربنایی از جمله تکمیل کریدور ساحلی و شمالی-جنوبی، بستر لازم برای افزایش چشمگیر تردد و مبادلات کالا بین کشور‌های عضو و شرکای بین‌المللی را فراهم کرده‌ایم.

نشست وزیران کشور‌های عضو سازمان همکاری اقتصادی (ECO) صبح امروز با هدف بررسی راهکار‌های توسعه همکاری‌های منطقه‌ای در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و ترانزیتی در تهران برگزار شد.

منبع استانداری سیستان و بلوچستان