سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی بوشهر گفت: در نیمه نخست امسال ۵۶ هزار و ۶۰۰ تن انواع کالای اساسی در بندر بوشهر تخلیه شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان _ سیاوش ارجمندزاده سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اشاره به آغاز تخلیه کشتی حامل برنج وارداتی در مجتمع بندری نگین بوشهر گفت: این کشتی تجاری حامل ۳۰ هزار و ۴۰۰ تن گندم وارداتی در مدت یک هفته تخلیه خواهد شد که نشاندهنده آمادگی کامل مجتمع بندری نگین برای پذیرش و تخلیه سریع کالاهای اساسی است.
ارجمندزاده با اشاره به نقش محوری بندر نگین در زنجیره واردات کالاهای اساسی کشور، عملیات پهلوگیری و تخلیه این کشتی را گامی استراتژیک در بهرهبرداری عملیاتی از ظرفیتهای مجتمع بندری دانست و افزود: تسهیل روند ورود و توزیع محمولههای کلان، واحدها و زیرساختهای تخصصی این بندر به نقطه عطفی در توسعه لجستیک جنوب کشور بدل کرده است.
وی از تخلیه بیش از 56 هزار تن کالای اساسی در بندر بوشهر در شش ماه نخست امسال خبر داد و تصریح کرد: علاوه بر گندم، در نیمه نخست سال جاری بیش از ۵۶ هزار و ۶۰۰ تن انواع کالای اساسی از طریق بندر بوشهر تخلیه شده که از این رقم، بخش مهمی شامل ذرت، برنج و دیگر محصولات ضروری سبد غذایی کشور بوده است. این روند افزایشی، نشانه استقبال فعالان اقتصادی و شرکتهای واردکننده از ظرفیتهای بنادر استان است.
سرپرست اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر تجهیزات و زیرساختهای نوین مجتمع بندری نگین را زمینهساز ارتقای بهرهوری و افزایش سرعت تخلیه کالاها دانست و خاطرنشان کرد این توان عملیاتی نشانه تثبیت جایگاه مجتمع بندری نگین بوشهر به عنوان قطب جدید لجستیک جنوب ایران محسوب میشود.
به گفته ارجمندزاده، قابلیت پهلوگیری کشتیهای بزرگ حامل کالاهای اساسی در بندر نگین بوشهر، یکی از مزیتهای رقابتی این مجتمع بندری در مقایسه با سایر بنادر جنوبی کشور است. این بندر اکنون سهم قابل توجهی در تأمین امنیت غذایی و توزیع منظم اقلام استراتژیک برای مناطق مختلف کشور دارد.
وی با تأکید بر توسعه زیرساختهای حملونقل و تخلیه و بارگیری کالای تجاری در بندر نگین بوشهر خاطرنشان کرد: با سرمایهگذاریهای هدفمند و ایجاد تجهیزات مدرن، مجتمع بندری نگین آمادگی پذیرش همزمان چندین محموله بزرگ را دارد و نقش مؤثری در مقابله با محدودیتهای حوزه کالاهای اساسی ایفا خواهد کرد.
در پایان، ارجمندزاده ضمن بیان اهمیت استمرار روند توسعهای، اعلام کرد: مجتمع بندری نگین به عنوان قطب نوظهور عملیات تخلیه و بارگیری کالای اساسی در جنوب کشور، نه تنها نقش پشتیبان راهبردی برای بنادر منطقهای محسوب میشود، بلکه با بهرهبرداری حداکثری از ظرفیتها، مسیر واردات، ذخیرهسازی و توزیع سریع کالاهای ضروری را برای سراسر ایران تسهیل میکند.
