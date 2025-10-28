باشگاه خبرنگاران جوان - شبکه نمایش در روزهای پیش رو و همزمان با گرامیداشت ۱۳ آبان و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، پخش فیلمهای ضداستعماری را در دستور کار خود قرار داده است.
در ترکیب فیلمهای ضداستکباری انتخاب شده برای پاسداشت روز ملی مبارزه با استکبار، آثار ماندگاری از کارگردانان شاخص تاریخ سینما همچون استنلی کوبریک قرار دارد و در ترکیب فیلمهای ایرانی آن هم نامهایی همچون محمدرضا ورزی و حسین زندباف به چشم میآید.
ساعت ۱۷ و پشتپرده استکبار
در پخش روزانه این شبکه در این هفته فیلمهای مطرح بینالمللی با موضوع ماهیت استکبار به نمایش درمیآید. سهشنبه ۶ آبان با نمایش فیلم «سازمان آلوده» که توسط ریچارد دانر کارگردانی شده، پخش این فیلمها آغاز میشود. پنجشنبه ۸ آبان هم فیلم «ارباب جنگ» که توسط اندرو نیکول کارگردانی شده، با موضوع تجارت جهانی سلاح روی آنتن میرود. جمعه ۹ آبان هم فیلم «لبه تاریکی» با محوریت افشای توطئههای پشت پردهی قدرت روی آنتن میرود. از شنبه ۱۰ تا چهارشنبه ۱۴ آبان، پنج فیلم برجسته با موضوعات سیاسی، تاریخی و ضداستعماری پخش خواهند شد: «الماس خونین» به کارگردانی ادوارد زوئیک، «غلاف تمام فلزی» به کارگردانی استنلی کوبریک، «محاکمه ۷ شیکاگویی» به کارگردانی آرون سورکین، «همه مردان رئیسجمهور» آلن جی پاکولا، «امپراطور» به کارگردانی مارک امین.
ساعت ۱۹ و روایت ایرانی از استکبار
ساعت ۱۹ شبکه نمایش هم بهطور ویژه به فیلمهای مطرح تاریخ سینمای ایران با موضوع استکبارستیزی اختصاص یافته است. در بخش آثار ایرانی، از یکشنبه ۱۱ تا دوشنبه ۱۲ آبان، فیلمهای تاریخی محمدرضا ورزی شامل «قیام» و «عملیات آژاکس» پخش میشود. روز سهشنبه ۱۳ آبان، فیلم «تخت جمشید، سر روزولت» به کارگردانی سعید ابراهیمیفر به طور ویژه و در سالروز تسخیر لانه جاسوسی روی آنتن میرود و در ادامه، چهارشنبه و پنجشنبه ۱۴ و ۱۵ آبان نیز دو فیلم از حسین زندباف با عناوین «دست شیطان» و «معما» پخش خواهند شد.
ساعت ۲۱ و پخش فیلمهای دنباله دار
شبکه نمایش در ادامه طرح پخش سری فیلمهای مطرح سینمایی، مجموعه تاریخی «ریشهها» با موضوع تاریخ بردهداری در غرب را در چهار قسمت از شنبه ۱۰ تا سهشنبه ۱۳ آبان ماه به نمایش درمیآورد.
گفتنی است، فیلم «دکتر استرنجلاو» ساخته استنلی کوبریک روز دوشنبه ۱۲ آبان ساعت ۲۳ پخش میشود و در نهایت، بامداد سهشنبه ۱۳ آبان ساعت ۱ بامداد، فیلم «شبکه» به کارگردانی سیدنی لومت به روی آنتن میرود.
منبع: روابط عمومی شبکه نمایش سیما