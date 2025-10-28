اجرای طرح نشاندار کردن مالیات تا به امروز توانسته است بخش عمده ای از پروژه های نیمه تمام را در مناطق مختلف به اتمام برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛محبوبه کباری- طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها یکی از مهم‌ترین طرح‌هایی است که در طول مدت اجرای خود توانسته است بخش عمده‌ای از پرداخت‌های مالیاتی را شفاف‌سازی کند و اجرای این طرح، خود نقش و گام مؤثری در برقراری عدالت مالیاتی بوده است.

در راستای تحقق عدالت مالیاتی و افزایش شفافیت در نحوه هزینه‌کرد منابع عمومی، طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها از سال ۱۴۰۳ به صورت رسمی اجرا شد. این طرح به مودیان مالیاتی این امکان را می‌دهد که خودشان انتخاب کنند مالیات پرداختی‌شان در کدام پروژه عمرانی و در کدام استان هزینه شود.

با اجرای این طرح، تا به امروز چندین هزار طرح که سال‌ها در مناطق مختلف کشور، به ویژه در مناطق محروم، نیمه‌تمام مانده بود، به اتمام رسید. مودیان با انتخاب محل هزینه‌کرد پرداخت مالیات‌های خود، توانسته‌اند گامی بزرگ در جهت بهبود وضعیت عدالت مالیاتی و شفافیت مالیاتی بردارند.

بر اساس این گزارش، اجرای این طرح تا به امروز بسیار موفق بوده و طبق آخرین آمارهای اعلام شده، حدود ۳۶۰ هزار مؤدی توانسته‌اند در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها مشارکت داشته باشند و طرح‌های مورد نیاز خود را انتخاب کنند.

گفتنی است بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس اعلام می‌کنند که با اجرای این طرح، ما شاهد آن هستیم که گام بسیار مؤثری در حوزه تکمیل مدارس و بیمارستان‌ها برداشته می‌شود و بخش عمده‌ای از مدارس در نواحی مختلف کشور از طریق تزریق منابع مالی ناشی از طرح نشان‌دار کردن به اتمام رسیده‌اند.

بر اساس این گزارش، مردمی‌سازی نظام مالیاتی، افزایش حس تعلق شهروندان به پروژه‌های عمرانی، شفاف‌سازی محل مصرف مالیات‌ها و پاسخ به پرسش همیشگی مردم که “مالیات ما کجا خرج می‌شود؟”، افزایش مشارکت عمومی در توسعه زیرساخت‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام، و تقویت اعتماد عمومی به دولت و نهادهای اجرایی از طریق پاسخگویی مالی امکان‌پذیر است.

پروژه‌های عمرانی که مودیان مالیاتی می‌توانند در آن هزینه کنند شامل ساخت مدارس، بیمارستان‌ها، راه‌ها و پل‌ها، پروژه‌های آب‌رسانی، فاضلاب، یا بهسازی بافت‌های فرسوده و طرح‌های عمرانی در مناطق محروم و کمتر توسعه‌یافته می‌باشد.

این طرح نه تنها یک تحول در نظام مالیاتی کشور است، بلکه می‌تواند به الگویی برای مشارکت مستقیم مردم در توسعه ملی تبدیل شود.