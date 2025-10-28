باشگاه خبرنگاران جوان-محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت، در حاشیه بازدید از چهارمین جشنواره بین‌المللی «هُمام» ضمن قدردانی از تلاش هنرمندان شرکت‌کننده، گفت: آثاری که در این نمایشگاه ارائه شده در سطح بسیار بالا و فاخر است و واقعاً تجلی اراده و خلاقیت انسان‌ها را می‌توان در آن مشاهده کرد.

وی با اشاره به اهمیت پیوند میان هنر و صنعت افزود: باید تلاش کنیم این اراده‌ها و این هنر‌ها به گونه‌ای با هم پیوند بخورند که منجر به ایجاد ارزش افزوده شوند. هنر زمانی تأثیرگذار است که بتواند در کنار صنعت، ارزش‌آفرینی کند.

وزیر صمت همچنین در پاسخ به پرسشی درباره اقدامات وزارتخانه در حوزه خودرو‌های ویژه معلولان اظهار داشت: در حال حاضر خودرو‌های ویژه معلولان به‌صورت محدود در داخل کشور تولید می‌شوند و وزارت صمت با سازمان‌های مرتبط در این زمینه همکاری دارد. برخی از این سازمان‌ها سفارش‌های خاص خود را ثبت می‌کنند و خوشبختانه روند تولید این خودرو‌ها در کشور ادامه دارد.