فرماندار خداآفرین از اداره کل آموزش و پرورش استان خواست، ایجاد حوزه آزمون سراسری را در این شهرستان در دستور کار قرار دهد و تا آزمون سال آینده به نتیجه برساند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ خدادادی -حاتمی فرماندار خداآفرین در جلسه شورای آموزش و پرورش خداآفرین گفت: با وجود فراهم بودن شرایط ایجاد حوزه آزمون سراسری در این شهرستان، دانشآموزان ناگزیرند برای شرکت در این آزمون سرنوشتساز پس از طی مسافت طولانی و سخت گذر به شهرستانهای همجوار سفر کنند که این مسئله نیز تأثیر منفی بر نتایج آزمون میگذارد.
وی با اشاره به رشد چشمگیر درصد قبولی آزمون سراسری امسال نسبت به سالهای گذشته، بیان کرد: خداآفرین فاقد هرگونه مدارسی اعم از تیزهوشان، نمونه دولتی و غیردولتی است و ۱۰۰ درصد قبولیهای آزمون سراسری امسال، دانشآموزانی هستند که فقط در مدارس دولتی و عادی داخل این شهرستان تحصیل کرده بودند.