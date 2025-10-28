باشگاه خبرنگاران جوان - شهرستان آران و بیدگل به دلیل جاذبههای طبیعی و تاریخی خاص خود به عنوان یکی از قطبهای گردشگری در استان اصفهان محسوب میشود. این شهرستان با قرار گرفتن در قلب کویر مرکزی ایران مانند نگینی زیبا خودنمایی میکند و سکوت و آرامش خاصی را برای گردشگران به ارمغان میآورد. از سوی دیگر دارا بودن بافت تاریخی ارزشمند و جاذبههای طبیعی؛ گردشگران را به تماشای جاذبههای گردشگری دعوت میکند.
سید محمد مرتضوی دانش آموز شهرستان آران و بیدگل گوشههایی از اماکن تاریخی این شهرستان زیبا و تاریخی را به نمایش گذاشت که مشاهده میکنید.
منبع: سید شهاب مرتضوی - اصفهان
