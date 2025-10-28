باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم دختران هندبال ایران امروز سه‌شنبه ۶ آبان از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی در پنجمین دیدارش از بازی‌های آسیایی جوانان مقابل هند به میدان رفت. این بازی حساس که در سالن‌ام‌الحصم برگزار شد با نتیجه ۴۳ بر ۲۶ به برتری رسید و قهرمان این مسابقات شد.

این در حالی است که هنوز دیدار برابر هنگ کنگ را در پیش دارند. تیم ملی ایران در نیمه اول نیز با نتیجه ۲۳ بر ۱۳ به برتری رسیده بود.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند.

تیم ملی دختران ایران تاکنون برابر چین، ازبکستان، قزاقستان، تایلند و.. به برتری رسیده است و باید در آخرین دیدارش پنج شنبه ۸ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی به مصاف هنگ کنگ برود.

نتایج و برنامه کامل تیم ملی دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵:

ایران ۳۰ - چین ۲۵

ایران ۲۷ - ازبکستان ۲۴

ایران - قزاقستان

ایران ۳۲ - تایلند ۱۶

ایران ۴۳ - هند ۲۶،

۵ شنبه ۸ آبان:

ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۳:۳۰

ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفت‌نیا، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، ملیکا صفی‌خانی، هستی آریان‌فر، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشان‌مهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم ملی هندبال ایران در این بازی‌ها است.

مریم رضائیان، عزت‌الله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیب‌لو نیز کادر تیم ملی هندبال دختران ایران را تشکیل می‌دهند.