تیم هندبال دختران ایران در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین با شکست هند به عنوان قهرمانی رسید.

 

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم دختران هندبال ایران امروز سه‌شنبه ۶ آبان از ساعت ۱۵:۰۰ به وقت محلی در پنجمین دیدارش از بازی‌های آسیایی جوانان مقابل هند به میدان رفت. این بازی حساس که در سالن‌ام‌الحصم برگزار شد با نتیجه ۴۳ بر ۲۶ به برتری رسید و قهرمان این مسابقات شد.

این در حالی است که هنوز دیدار برابر هنگ کنگ را در پیش دارند. تیم ملی ایران در نیمه اول نیز با نتیجه ۲۳ بر ۱۳ به برتری رسیده بود.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند.

تیم ملی دختران ایران تاکنون برابر چین، ازبکستان، قزاقستان، تایلند و.. به برتری رسیده است و باید در آخرین دیدارش پنج شنبه ۸ آبان از ساعت ۱۳:۳۰ به وقت محلی به مصاف هنگ کنگ برود.

نتایج و برنامه کامل تیم ملی دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵:

ایران ۳۰ - چین ۲۵
ایران ۲۷ - ازبکستان ۲۴
ایران - قزاقستان
ایران ۳۲ - تایلند ۱۶
ایران ۴۳ - هند ۲۶،
۵ شنبه ۸ آبان:
ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۳:۳۰

ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفت‌نیا، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، ملیکا صفی‌خانی، هستی آریان‌فر، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشان‌مهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم ملی هندبال ایران در این بازی‌ها است.

مریم رضائیان، عزت‌الله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیب‌لو نیز کادر تیم ملی هندبال دختران ایران را تشکیل می‌دهند.

برچسب ها: بازی‌های آسیایی ، هندبال
خبرهای مرتبط
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
تکواندوی قهرمانی جهان؛
شکست ولی‌زاده و دهقانی در گام نخست؛ روز پنجم هم خوش یُمن نبود
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان درست نبود/ اوسمار بهترین گزینه برای هدایت پرسپولیس است
وینگر استقلال زیر بار عمل جراحی نمی‌رود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران
تبعات فسخ یک طرفه پرسپولیس با هاشمیان از زبان نصیرزاده
ما با هاشمیان به تفاهم نرسیدیم، اما پایان همکاری مان را اعلام کردیم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
خیال ساپینتو از یک پست راحت شد
آخرین اخبار
واکنش سازمان لیگ فوتبال به چاقوکشی و استفاده از گاز اشک‌آور در لیگ پایه
اعلام اسامی محرومان هفته نهم لیگ برتر
بازگشت ورزشگاه امام رضا (ع) با یک دیدار در جام حذفی
اسپالتی در یک قدمی نیمکت یوونتوس
از چالش جدید اوسمار تا سرمربی جدید یوونتوس + فیلم
نظر نهایی فوق تخصص مغز در خصوص صابر کاظمی: تشخیص من برق گرفتگی نیست
ساعی: سلامت تکواندوکاران مهمتر از هر مدالی است/ قبول دارم نتایج خوبی نگرفتیم
نتایج ایران در روز ششم بازی‌های آسیایی بحرین/ مدال تاریخی بوکس دختران
رسوایی تاریخی در فوتبال ترکیه؛ بیش از ۱۵۰ داور در شرط‌بندی فعال بوده‌اند
قضاوت تیم داوری ایرانی در رقابت‌های سطح دو لیگ قهرمانان آسیا
جام‌جهانی پاراتیراندازی؛ صف‌آرایی برترین‌های پارالمپیک و جهان در امارات
وینگر استقلال زیر بار عمل جراحی نمی‌رود
شکستِ شیرین زنان افغان پس از ۴ سال محرومیت
خیال ساپینتو از یک پست راحت شد
انتقاد رسانه یونانی از باشگاه پاناتینایکوس بابت عدم جذب طارمی
سیمئونه: این برد مهم و ضروری بود
تغییر زمان تشییع پیکر اکبر کارگرجم
برنامه محوری دوای درد پرسپولیس/ رفوزه‌ها دندان تیز نکنند
شکست ولی‌زاده و دهقانی در گام نخست؛ روز پنجم هم خوش یُمن نبود
تبعات فسخ یک طرفه پرسپولیس با هاشمیان از زبان نصیرزاده
ما با هاشمیان به تفاهم نرسیدیم، اما پایان همکاری مان را اعلام کردیم
متاسفانه نحوه کنار گذاشتن هاشمیان درست نبود/ اوسمار بهترین گزینه برای هدایت پرسپولیس است
بازی‌های آسیایی جوانان؛ دختران والیبال ایران فینالیست شدند
انتقال صابر کاظمی به ایران با تدابیر ویژه پزشکی
کشتی آزاد ایران نایب‌قهرمان امید‌های جهان شد
بازی‌های آسیایی جوانان؛ مدال برنز چهار بوکسور ایران قطعی شد
طلسم شکنی گلنور در هفته ششم لیگ بسکتبال؛ مدعیان بردند
گلزنی توماس مولر در پلی‌آف قهرمانی MLS + فیلم
اوسمار رسما سرمربی پرسپولیس شد + عکس
دختران بسکتبال ایران به مدال نقره رسیدند