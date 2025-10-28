مدیر عامل بانک ملی اعلام کرد در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۴ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ الهام قبادی- ابوالفضل نجارزاده، مدیرعامل بانک ملی ایران، در حاشیه بازدید از جشنواره همام ضمن تأکید بر حمایت این بانک از حوزه فرهنگ و هنر کشور، از برنامه‌ریزی برای ایجاد نمایشگاه دائمی آثار هنرمندان و عرضه محصولات فرهنگی از طریق پلتفرم‌های بانک ملی خبر داد.

نجارزاده گفت:بانک ملی ایران با توجه به مسئولیت اجتماعی و نگاه ملی خود، حمایت از حوزه هنری و فرهنگی کشور را در دستور کار قرار داده است. جشنواره همام از جمله رویداد‌هایی است که بانک ملی به صورت ویژه از آن حمایت می‌کند و تلاش داریم بستری فراهم کنیم تا محصولات هنرمندان در طول سال به شکل گسترده عرضه شود.

وی افزود:با بهره‌گیری از ظرفیت پلتفرم‌های بانک ملی، به‌ویژه پیام‌رسان "بله"، در نظر داریم بازاری مناسب برای عرضه آثار هنرمندان ایجاد کنیم و همچنین در زمینه تأمین مالی آثار فرهنگی و هنری نیز حمایت‌های لازم را انجام دهیم.

مدیرعامل بانک ملی در بخش دیگری از سخنانش درباره وضعیت بانک آینده توضیح داد:فرآیند گزیر بانک آینده طبق مصوبات شورای سران قوا و هیئت عالی بانک مرکزی اجرایی شده است. عملیات بانکی بانک آینده به بانک ملی منتقل شده و مشتریان و سپرده‌گذاران می‌توانند بدون هیچ نگرانی، خدمات خود را از طریق شعب بانک ملی دریافت کنند. دارایی‌ها نیز تحت نظارت صندوق ضمانت سپرده‌ها و بانک مرکزی در حال بررسی و ساماندهی است.

نجارزاده همچنین با اشاره به عملکرد شش‌ماهه بانک ملی اعلام کرد:در شش ماه نخست سال جاری، بیش از ۲۴ همت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پرداخت شده است. در حوزه حمایت از مددجویان نیز قرارداد‌های متعددی منعقد و پرداخت‌ها در حال انجام است. هدف ما تسهیل شرایط پرداخت تسهیلات و کاهش صف‌های انتظار است.

مدیر عامل بانک ملی در پایان تأکید کرد:اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه بانک ملی است و ما تلاش می‌کنیم این اعتماد را با خدمات بهتر و حمایت از اقشار مختلف جامعه حفظ کنیم.