دانشمندان نسبت به خطرات افزودن موز به اسموتی‌ها هشدار داده‌اند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ جواد فراهانی ـ دانشمندان دانشگاه کالیفرنیا، دیویس، کشف کرده‌اند که تهیه اسموتی با موز ممکن است جذب فلاوانول‌ها، آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی که سلامت قلب و مغز را تقویت می‌کنند، توسط بدن را کاهش دهد.

اسموتی‌ها راهی سریع و آسان برای دریافت وعده‌های روزانه میوه و سبزیجات هستند، اما مطالعه این تیم نشان داد که ترکیب مواد تشکیل دهنده به طور قابل توجهی بر ارزش غذایی غذای جذب شده تأثیر می‌گذارد.

در این آزمایش، شرکت‌کنندگان قبل از نوشیدن اسموتی حاوی موز یا انواع توت، یک کپسول فلاوانول مصرف کردند. نتایج نشان داد که سطح فلاوانول در خون و ادرار افرادی که اسموتی موز نوشیدند، در مقایسه با افرادی که اسموتی‌های دیگر نوشیدند، ۸۴ درصد کاهش یافت.

این اثر با آنزیم پلی فنول اکسیداز (PPO) مرتبط است که در موز یافت می‌شود و مسئول قهوه‌ای شدن آنها پس از پوست کندن است. این آنزیم همچنین بر توانایی بدن در جذب فلاوانول‌ها تأثیر می‌گذارد.

خاویر اوتاویانی، نویسنده‌ی اصلی، توضیح داد: «ما از تأثیر سریع تنها یک موز بر سطح فلاوانول در بدن شگفت‌زده شدیم که اهمیت درک نحوه‌ی آماده‌سازی غذا و تأثیر مواد مختلف بر جذب مواد مغذی را برجسته می‌کند.»

بر اساس این یافته‌ها، محققان پیشنهاد می‌کنند که موز را با مواد کم‌فایده مانند آناناس، پرتقال، انبه یا ماست جایگزین کنید، یا اگر موز جزء اصلی اسموتی است، از ترکیب آن با غذا‌های غنی از فلاوانول خودداری کنید.

این مطالعه در مجله‌ی Food & Function منتشر شده است.

منبع: دیلی میل

برچسب ها: اسموتی ، موز ، فلانوئیدها
