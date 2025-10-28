باشگاه استقلال و فدراسیون فوتبال با رای کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا محروم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در آخرین احکام خود ۳ حکم را علیه تیمهای ایرانی صادر کرد.
با اعلام این کمیته به دلیل تاخیر تیم فوتبال امید ایران در ورود برای دیدار با هنگکنگ در چارچوب مرحله انتخابی جام ملتهای زیر ۲۳ سال آسیا، فدراسیون فوتبال به پرداخت مبلغ ۲ هزار و ۲۵۰ دلار محکوم شد.
همچنین با اعلام کمیته انضباطی AFC علیرضا کوشکی به دلیل رفتار غیر ورزشی و اخراج در بازی با الوحدات اردن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ به تحمل سه جلسه محرومیت از همراهی این تیم در رقابتها و پرداخت جریمه هزار و ۵۰۰ دلاری محکوم شد. از همین رو کوشکی نمیتواند در مسابقه استقلال مقابل الوحدات، الوصل و المحرق به میدان برود.
روزبه چشمی و منیر الحدادی دو بازیکن دیگر استقلال نیز بهخاطر شرکت نکردن در مصاحبه پس از دیدار با الوصل، هر کدام به مبلغ ۵ هزار دلار جریمه شدند. باشگاه استقلال نیز به همین دلیل باید جریمه ۵ هزار دلاری پرداخت کند.