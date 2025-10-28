باشگاه استقلال و فدراسیون فوتبال با رای کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا محروم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ کمیته انضباطی کنفدراسیون فوتبال آسیا در آخرین احکام خود ۳ حکم را علیه تیم‌های ایرانی صادر کرد.

با اعلام این کمیته به دلیل تاخیر تیم فوتبال امید ایران در ورود برای دیدار با هنگ‌کنگ در چارچوب مرحله انتخابی جام ملت‌های زیر ۲۳ سال آسیا، فدراسیون فوتبال به پرداخت مبلغ ۲ هزار و ۲۵۰ دلار محکوم شد.

همچنین با اعلام کمیته انضباطی AFC علیرضا کوشکی به دلیل رفتار غیر ورزشی و اخراج در بازی با الوحدات اردن در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا ۲ به تحمل سه جلسه محرومیت از همراهی این تیم در رقابت‌ها و پرداخت جریمه هزار و ۵۰۰ دلاری محکوم شد. از همین رو کوشکی نمی‌تواند در مسابقه استقلال مقابل الوحدات، الوصل و المحرق به میدان برود.

روزبه چشمی و منیر الحدادی دو بازیکن دیگر استقلال نیز به‌خاطر شرکت نکردن در مصاحبه پس از دیدار با الوصل، هر کدام به مبلغ ۵ هزار دلار جریمه شدند. باشگاه استقلال نیز به همین دلیل باید جریمه ۵ هزار دلاری پرداخت کند.

برچسب ها: کنفدراسیون فوتبال آسیا ، باشگاه استقلال
خبرهای مرتبط
سرمربی الوحدات: ما سزاوار باخت بودیم
ترکیب استقلال و فجر سپاسی در هفته هشتم لیگ برتر
ساپینتو: این همان استقلالی است که ما می‌خواهیم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قرارداد اوسمار پایین‌تر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار است/ سمت مشاور هیئت مدیره را به هاشمیان پیشنهاد دادیم
تمجید رسانه یونانی از طارمی/ او رهبر خاموش المپیاکوس است
مدیرعامل پیشین استقلال درگذشت
درویش در آوردن هاشمیان اشتباه کرد/ مدیرعامل پرسپولیس را از لپ لپ بیرون نیاورند
زندی به فینال تکواندوی قهرمانی جهان راه یافت
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
وحید کاظمی داور بازی تراکتور - پرسپولیس/ عرب‌براقی داور VAR شد
ژسوس: مشکل النصر خستگی بازیکنانش است نه رونالدو
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
آخرین اخبار
اوسمار با پرسپولیس به تبریز رفت؛ معارفه سرمربی جدید در جمع بازیکنان
بررسی عملکرد فدراسیون اسکیت در مجمع عمومی؛ موفقیت‌ها باید استمرار داشته باشد
از جریمه سنگین استقلال تا تمجید ویژه از مهدی طارمی + فیلم
نتیجه دلار‌های نفتی/ صعود عربستان و قطر به جام جهانی زیر سوال رفت
تیم «پرهام مقصودلو» قهرمان جام باشگاه‌های اروپا شد
انگیزه بالای تیم ملی فوتسال برای قهرمانی در ریاض با انگیزه انتقام
طلسم‌شکنی تکواندوکار جوان؛ زندی ایران را پس از ۱۰ سال صاحب طلا کرد
شب تاریخی اسب دوانی ایران در فرانسه/ پیست تولوز در تصرف تی اس ویسما و نرسی د!
حاشیه‌های ترامپ و افزایش نگرانی‌ها بابت برگزاری جام جهانی در آمریکا + فیلم
نتایج ایران در هفتمین روز از بازی‌های آسیایی۲۰۲۵ بحرین/ ۲ مدال برنز دختر وزنه‌بردار ایران
هافبک جنجالی به ترکیب استقلال باز می‌گردد
نگاهی به عملکرد ورزشکاران ایرانی در مسابقات آسیایی + فیلم
حدادی: حضور اوسمار خواسته هواداران پرسپولیس بود
حک‌شدن «گل قرن» مارادونا روی سکه‌های نقره آرژانتین
اوسمار: برای رسیدن به پیروزی باید رویای مشترک داشته باشیم
زندی به فینال تکواندوی قهرمانی جهان راه یافت
وحید کاظمی داور بازی تراکتور - پرسپولیس/ عرب‌براقی داور VAR شد
عملیات اضطراری بارسا برای نجات یامال از حاشیه‌ها/ فقط و فقط فوتبال!
قلعه‌نویی: کارگرجم انسان بزرگی بود/ فدراسیون یک درصد قرارداد بازیکنان را به پیشکسوتان بدهد
تاجرنیا: یک بزرگمرد را از دست دادیم/ کارگرجم خواهان اتحاد پیشکسوتان بود
کونته پاسخ اینتری‌ها را داد: ما احمق نیستیم
تمجید رسانه یونانی از طارمی/ او رهبر خاموش المپیاکوس است
استقلال و چالش سهمیه بازیکنان خارجی‌ها
ژسوس: مشکل النصر خستگی بازیکنانش است نه رونالدو
فرهاد مجیدی، پنجمین مربی اخراجی لیگ برتر امارات؟
النصر ۱ - ۲ الاتحاد/ حذف رونالدو به دست بنزما
مدیرعامل پیشین استقلال درگذشت
آینتراخت فرانکفورت (۲) ۱ - ۱ (۴) دورتموند؛ صعود سخت شاگردان نیکو کواچ به جمع ۱۶ تیم نهایی
توقف دوباره میلان در شب پیروزی ناپولی+ فیلم
درویش در آوردن هاشمیان اشتباه کرد/ مدیرعامل پرسپولیس را از لپ لپ بیرون نیاورند