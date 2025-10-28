رئیس انجمن سکته مغزی با تاکید بر اینکه هر دقیقه برای درمان سکته مغزی حیاتی است، گفت: تبلیغات درمانی مانند استفاده از زالو و روش‌های غیرعلمی اشتباه و خرافی است.

باشگاه خبرنگاران جوان- بابک زمانی، رئیس انجمن سکته مغزی در نشست خبری روز جهانی سکته مغزی با اشاره به اهمیت سرعت در درمان بیماران دچار سکته مغزی، زمان طلایی درمان سکته مغزی را محدود دانست و گفت: در گذشته تصور می‌شد حدود چهار ساعت و نیم برای درمان فرصت داریم، اما تحقیقات جدید نشان می‌دهد هر دقیقه تأخیر می‌تواند بر نتیجه درمان تأثیرگذار باشد. 

وی ادامه داد: به همین دلیل باید اطلاع‌رسانی عمومی گسترده‌تری صورت گیرد تا مردم در صورت مشاهده علائم اولیه بلافاصله به مراکز مجهز مراجعه کنند.

رئیس انجمن سکته مغزی یادآور شد: سیستم پایه درمانی در بیمارستان‌های کشور طی سال‌های اخیر ضعیف شده است و لازم است انجمن‌های علمی و رسانه‌ها در این زمینه اطلاع‌رسانی کنند تا مطالبه عمومی برای توسعه مراکز درمانی و خدمات اورژانسی شکل گیرد.

 زمانی درباره تبلیغات درمانی نادرست بیان کرد: تبلیغات درمانی مانند استفاده از زالو و روش‌های غیرعلمی اشتباه و خرافی است و در صورت مشاهده این موارد باید با آنها برخورد شود.

وی با اشاره به روش درمان سکته مغزی و استفاده از دارو‌های موثر در این بیماران، افزود: تکتپلاز، داروی سکته مغزی، در ساعت اولیه ابتلا به بیمار تزریق می‌شود، اما این دارو تحت پوشش بیمه نیست و قیمت آن ۱۹ میلیون تومان است.

این فوق تخصص مغز با تاکید بر اینکه هر دقیقه برای درمان سکته مغزی حیاتی است، ابراز کرد: در ساعت اول درمان، دو نفر از ۳ نفر بیمار سکته مغزی ۱۰۰ درصد نجات می‌یابند که به نسبت سایر بیماری‌ها از جمله سکته قلبی، آمار بسیار خوبی است.

این متخصص مغز و اعصاب با بیان اینکه سه عامل توانایی و توانمندسازی مردم، سیستم اورژانس و سیستم درمان در کارآمدی پیشگیری و درمان سکته مغزی دخیل هستند، افزود: اگر در کشوری سکته مغزی حاد درمان نمی‌شود، باید در توانایی درمان سایر بیماری‌های آن کشور نیز شک کرد؛ یعنی کارآیی سیستم بهداشت و درمان با کارآیی در درمان سکته مغزی مشخص می‌شود.

رئیس انجمن سکته مغزی با اشاره به اینکه کد ۷۲۴ تنها در بیمارستان‌های دانشگاهی اجرا می‌شود، توضیح داد: کد ۷۲۴ یعنی ارائه خدمات درمان سکته مغزی به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفت که این امکان در بیمارستان‌های خصوصی حتی در شمال تهران وجود ندارد.

زمانی با اشاره به ارائه خدمات درمانی در شهر‌های مختلف، خاطرنشان کرد: توانمندی شهرستان‌هایی مانند کرمانشاه، تبریز و زنجان در درمان سکته مغزی ستودنی است؛ چرا که به دلیل وجود سیستم درمانی مناسب در بیمارستان‌های دولتی و دانشگاهی این شهرستان‌ها، شاهد درمان بسیار مؤثر سکته مغزی هستیم.

وی با تأکید بر اینکه در زمینه درمان سکته مغزی از پیشرفت‌های جهانی عقب مانده‌ایم، اضافه کرد: اگرچه در سال‌های اخیر روند درمان در کشور آغاز شده، اما هنوز با استاندارد‌های بین‌المللی فاصله زیادی داریم.

دبیر انجمن سکته مغزی افزود: درمان مؤثر سکته مغزی نیازمند آمادگی بیمارستان‌ها، آگاهی مردم نسبت به علائم اولیه و وجود تیم‌های تخصصی در مراکز درمانی است.

منبع: فارس

برچسب ها: سکته مغزی ، زالو درمانی
خبرهای مرتبط
نخ دندان؛ سلاح ساده علیه سکته مغزی و قلبی
ورزش زودهنگام پس از سکته مغزی به حفظ مهارت‌های فکری کمک می‌کند
نشانه‌های مهم سکته مغزی را بشناسید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
اولین میلیاردر نسل زد/ شِین کاپلان کیست؟
نسل Z؛ نسلی که جهان را تغییر می‌دهد
دایناسورها تا لحظه برخورد شهاب‌سنگ، فرمانروای زمین بودند!
میلیاردر مرموزی که حقوق سربازان ترامپ را هدیه داد کیست؟
سینمای ایران از دل حراجی و یک دوربین مستعمل متولد شد
به لطف پست‌های بی‌کیفیت فضای مجازی، مغز هوش مصنوعی هم پوسید!
اهتزاز «پرچم دروغین» ترامپ در سواحل ونزوئلا
چرا تصویر ایران ضعیف تولید می‌شود؟
تجارت اجتماعی؛ بازاری که دولت نمی‌بیند، اما زنان می‌گردانند
افول ستارگان هنر پس از مهاجرت
آخرین اخبار
زالو درمانی برای درمان سکته مغزی کاملا اشتباه و خرافی است
انگشت‌های مصنوعی و بحران هویت در فضای مجازی
افول ستارگان هنر پس از مهاجرت
والرین زانو زد؛ روایت ایستادگی ایرانیان
اهتزاز «پرچم دروغین» ترامپ در سواحل ونزوئلا
تجارت اجتماعی؛ بازاری که دولت نمی‌بیند، اما زنان می‌گردانند
اولین میلیاردر نسل زد/ شِین کاپلان کیست؟
به لطف پست‌های بی‌کیفیت فضای مجازی، مغز هوش مصنوعی هم پوسید!
نسل Z؛ نسلی که جهان را تغییر می‌دهد
سینمای ایران از دل حراجی و یک دوربین مستعمل متولد شد
چرا تصویر ایران ضعیف تولید می‌شود؟
میلیاردر مرموزی که حقوق سربازان ترامپ را هدیه داد کیست؟
دایناسورها تا لحظه برخورد شهاب‌سنگ، فرمانروای زمین بودند!