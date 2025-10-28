مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی گفت:روز‌های پنجشنبه تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیش‌بینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:از اواخر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه در ۱۲ استان واقع در نوار شمالی کشور شاهد بارش باران و رعد و برق خواهیم بود.

وی ادامه داد: بر اساس آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، از اواخر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه در استان‌های ساحلی خزر، اردبیل، خراسان شمالی، شمال استان‌های آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین و ارتفاعات استان‌های البرز، تهران و سمنان بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.

ضیائیان توضیح داد: روز جمعه در گیلان و مازندران و شنبه در گیلان بارش پراکنده پیش بینی می شود.

او بیان کرد:روزهای پنجشنبه تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد. همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.دریای خزر از اواخر چهارشنبه و روز ینجشنبه مواج است.

برچسب ها: هواشناسی ، بارش باران
خبرهای مرتبط
ادامه بارندگی پراکنده در مازندران
دمای هوا در شهر‌های دارای ایستگاه هواشناسی
بارش خفیف در استان کرمانشاه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۲ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
دستاوردی دیگر برای صنعت برق کشور
ناترازی ای دیگر برای تولید گاز کشور
۰
۰
پاسخ دادن
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
آخرین اخبار
بازگشت عرضه اولیه‌ها به بازار سرمایه+ فیلم
تهدید وزیر اقتصاد: سرنوشت بانک آینده در انتظار بانک‌های ناتراز
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۷ آبان ماه
تکذیب قطعی افزایش قیمت حامل‌های انرژی/ ذخایر نیروگاهی به بالای ۳ میلیارد لیتر رسید
انجام پرواز‌های ناوبری آموزشی امکان پذیر شد
برنامه ریزی برای ۱۰ عرضه اولیه در بورس تا پایان سال+ فیلم
آیا اسنپ‌بک فقط بر اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارد؟
آسیبی به ذخایر نهاده دامی وارد نشده است
صرف صبحانه در ساعات اداری ممنوع است
کاهش چشم‌گیر تصادفات جاده‌ای با اجرای طرح نقشه حریم راه‌ها
تشریح آخرین وضعیت ناترازی بانک‌های سپه، دی، سرمایه و ایران زمین
شاخص کل بورس با افزایش بیش از ۳۳ هزار واحد همراه شد
تحویل ۳.۱ میلیارد مترمکعب گاز بیشتر به نیروگاه‌ها
سرانه مصرف انرژی بخش خانگی ایران سه برابر متوسط جهانی است
مصرف ارز در صنعت ابزارآلات به ۵۰۰ میلیون دلار رسید / رشد ۲۳ درصدی صادرات، زمینه‌ساز تحقق رشد ۸ درصدی اقتصاد
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد در ۷ آبان‌ماه ۱۴۰۴
سیاست وزارت اقتصاد مبنی بر تداوم ادغام و انحلال بانک‌های ناتراز درست است
واردات ۲۷ هزارتن گوشت قرمز از ابتدای سال/ محدودیتی در واردات گوشت بدلیل شیوع بیماری تب برفکی نداریم+ فیلم
میانگین سن افراد در ایران به ۳۵ سال رسید/ ۶ میلیون ایرانی سالمند هستند+فیلم
شهرداری‌ها از چرخه مجوزدهی شرکت‌های پخش حذف شدند
تلفات یک هزار و ۷۰۲ راس دام بر اثر بیماری تب برفکی+ فیلم
کاهش فرار مالیاتی با صدور صورت‌حساب‌های الکترونیکی در کشور
قیمت هرکیلو دام به ۳۲۰ هزارتومان رسید
باغداران در برداشت میوه تعجیل کنند
فهرست شرکت‌های مجاز واردات بنزین سوپر اعلام شد+ عکس
ایران قادر به تامین کل زعفران دنیاست
قیمت هرکیلو شکر برای مصرف کننده به ۵۹ هزارتومان رسید
مکانیسم ماشه چه تأثیری در تجارت خارجی کشور خواهد گذاشت؟
سهم وام مسکن از تسهیلات همچنان زیر خط فقر/ مقاومت بانک‌ها تا کی ادامه می‌یابد؟
کاهش محسوس دمای هوا در نواحی شمال کشور