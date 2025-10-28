باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری- صادق ضیائیان مدیرکل پیشبینی سازمان هواشناسی کشور اظهار داشت:از اواخر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه در ۱۲ استان واقع در نوار شمالی کشور شاهد بارش باران و رعد و برق خواهیم بود.
وی ادامه داد: بر اساس آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، از اواخر چهارشنبه و طی روز پنجشنبه در استانهای ساحلی خزر، اردبیل، خراسان شمالی، شمال استانهای آذربایجان غربی و شرقی، زنجان، قزوین و ارتفاعات استانهای البرز، تهران و سمنان بارندگی، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گرد و خاک پیش بینی می شود.
ضیائیان توضیح داد: روز جمعه در گیلان و مازندران و شنبه در گیلان بارش پراکنده پیش بینی می شود.
او بیان کرد:روزهای پنجشنبه تا شنبه در نوار شمالی کشور کاهش محسوس دما رخ خواهد داد. همچنین روزهای پنجشنبه و جمعه در شمال شرق و شرق کشور در برخی ساعات وزش باد شدید و گاهی گردوخاک پیش بینی می شود.دریای خزر از اواخر چهارشنبه و روز ینجشنبه مواج است.