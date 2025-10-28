شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار افزایش سرویس دهی و تغییر ساعت شروع به کار خط ۴۲ پردیسان بلوار امین شهرستان قم شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - به گفته شهروندخبرنگار ما در محدوده پردیسان قم؛ به دلیل حجم بالای مسافران تعداد اتوبوس‌های خط ۴۲ پاسخگوی نیاز شهروندان قمی نیست و آنها برای تردد با مشکلات فراوانی رو‌به‌رو هستند.
وی در پیامی از مسئولان درخواست کرد تا ساعت شروع به کار این خط تغییر یابد.

متن پیام شهروندخبرنگار

سلام وعرض ادب باتوجه به حجم بالای مسافر در محدوده پردیسان قم و مدت زمان طولانی رسیدن اتوبوس به میدان مطهری اتوبوسرانی هیچ پیگیری برای حل این مشکل انجام نمی‌دهد.
عدم پیگیری سازمان اتوبوسرانی برای تغییر ساعات شروع به کار (شروع بکار اتوبوسرانی ساعت ۶:۱۵) و یا اضافه کردن سرویس‌های اول وقت از مشکلات مهم ساکنان پردیسان را کاهش دهند. لطفا این مساله را پیگیری کنید.

 

