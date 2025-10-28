رئیس پنتاگون از حمله آمریکا به ۴ کشتی با ادعای حمل مواد مخدر توسط آنها خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - پیت هگست، وزیر دفاع آمریکا روز سه‌شنبه در یک پست در شبکه‌های اجتماعی مدعی شد که دیروز به دستور رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، واشنگتن «سه حمله مرگبار به چهار کشتی که توسط سازمان‌های تروریستی تعیین‌شده (DTO) قاچاق مواد مخدر اداره می‌شدند» در شرق اقیانوس آرام انجام داد.

هگست در ادامه توضیح داد که در مجموع ۱۵ «تروریست مواد مخدر» هنگام وقوع حملات در کشتی‌ها بودند که ۱۴ نفر از آنها کشته شدند. او همچنین خاطرنشان کرد که این حملات در آب‌های بین‌المللی رخ داده و هیچ آسیبی به نیرو‌های آمریکایی وارد نشده است.

جست‌و‌جو برای تنها بازمانده ادامه دارد و مقامات مکزیک این پرونده را پذیرفته‌اند. هگست تأکید کرد: «این تروریست‌های مواد مخدر آمریکایی‌های بیشتری را نسبت به القاعده کشته‌اند و با آنها به همین شکل رفتار خواهد شد.» او تأکید کرد که همه آنها «شکار» و «کشته» خواهند شد.

این در حالی است که با این حملات تعداد کشته‌شدگان حملات به کشتی ها به ادعای مبارزه با مواد مخدر توسط واشنگتن به حداقل ۵۷ نفر رسیده است.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: پنتاگون ، حمله به کشتی
مادورو: نقشه سیا انفجار کشتی آمریکا برای ایجاد درگیری بود!
ترامپ و نخست‌وزیر جدید ژاپن پیمان مواد معدنی کمیاب امضا کردند
پکن: بالگرد و جنگنده آمریکایی در جریان رزمایش نظامی سقوط کردند
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۰۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اگه واقعا مشکلشون مواد مخدره چرا توفیفشون نمیکنه و فقط میزندتشون ؟؟؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
