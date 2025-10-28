همسر شهید سرلشکرمحمد سعید ایزدی گفت: سال‌ها رژیم صهیونیستی در پی ترور حاج رمضان بود و چندین بار عملیات ترور در لبنان و سوریه ناموفق ماند.

باشگاه خبرنگاران جوان - در اولین ویژه برنامه پاسداشت بانوان جریان ساز مقاومت که با حضور خانواده معظم شهدا برگزار شد، همسر شهید محمد سعید ایزدی(حاج رمضان) خاطرات و ویژگی‌های اخلاقی و معنوی این شهید بزرگوار و شهدای اسلام را مورد اشاره قرار داد و گفت: زینبیانی که امروز در این مراسم حضور دارند، هرکدام جریان‌ساز انقلاب و اسلام هستند. حاج رمضان عشق وافری به اهل‌بیت(ع) داشتند و زندگی‌شان با یاد و نام ایشان معنا پیدا می‌کرد.

وی ادامه داد: وقتی درباره شهدا صحبت می‌کنیم، گاه آن‌ها را دست‌نیافتنی توصیف می‌کنیم، اما می‌شود خود را چنان تربیت کرد که شهادت نصیب انسان شود. ما در خانه همیشه با روضه‌ها، جشن‌ها و ولادت‌های اهل‌بیت(ع) زندگی می‌کردیم؛ غم و شادی‌مان با غم و شادی ایشان گره خورده بود. من به مدت ۲۸ سال، هر شب زیارت جامعه کبیره می‌خواندم و دعای عهد ترک نمی‌شد.

همسر شهید ایزدی در ادامه درباره روحیه و باورهای شهید گفت:شهید حاج رمضان برای انجام کارهای دشوار، همواره به اهل‌بیت(ع) توسل می‌کرد و توجه ویژه‌ای به حضرت معصومه(س) داشت. ایشان آرزوی سکونت در قم را داشت و وصیت کرده بود پس از شهادت، در قم به خاک سپرده شود؛ چراکه این شهر را حرم امن الهی می‌دانست.

همسر شهید با اشاره به تهدیدهای مکرر دشمنان افزود: سال‌ها رژیم صهیونیستی در پی ترور ایشان بود و چندین بار در لبنان و سوریه ناموفق ماند، اما تقدیر الهی چنین بود که در قم به شهادت برسند.

وی در بخشی دیگر از سخنانش گفت: شهدا با وجود مقام والا، ساده و در میان ما زندگی می‌کنند. ما از زمان جنگ همراه هم بودیم و با وجود سختی‌ها، چون با اعتقاد پیش می‌رفتیم، همه چیز شیرین بود. دو سال برق و آب نداشتیم، اما زندگی‌مان زیبا بود و قاب قشنگی از ایمان و صبر ساختیم.

همسر شهید ایزدی تأکید کرد: شهید حاج رمضان عاشق ولایت بود. همان‌گونه که سید حسن نصرالله ذوب در ولایت است، او نیز دلبسته ولایت و عاشق حاج قاسم سلیمانی بود.

در ادامه این مراسم، همسر شهید ایزدی با یادآوری خاطراتی از روزهای سخت انقلاب و حوادث تلخ کشور، بر ضرورت استقامت و امید تأکید کرد و گفت: ما در ۷ تیر و در حادثه بمب‌گذاری دفتر ریاست جمهوری، شاهد از دست دادن جمعی از بهترین مسئولان و یاران انقلاب بودیم. در سال گذشته نیز، عزیزان بسیاری را در جبهه مقاومت و حتی مردم بی‌گناهی که در خانه‌هایشان بودند، ناجوانمردانه از دست دادیم.

وی افزود: اما همان‌گونه که ملت ایران پس از فاجعه ۷ تیر، در اوج توطئه‌های دشمنان، ققنوس‌وار از دل آتش برخاست، امروز نیز ما خانواده‌های شهدا که پرچمداران جریان مقاومت هستیم، باید قوی بمانیم و راه شهیدان را ادامه دهیم.

همسر شهید ایزدی در پایان با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری تصریح کرد: حضرت آقا وعده پیروزی داده‌اند و ما نیز ایمان داریم که این وعده محقق خواهد شد. همان‌طور که در گذشته از میان سختی‌ها برخاستیم، این بار هم ققنوس‌وار از خاکستر غم و داغ، با امید و ایمان برخاسته و راه شهدا را ادامه خواهیم داد.

مجاهد صدیق سرلشکر پاسدار محمدسعید ایزدی (حاج رمضان) در سحرگاه ۳۱ خرداد ۱۴۰۴ به دست رژیم تروریست صهیونیستی در منزل خود در شهر قم به شهادت رسید. 

منبع:شورای اسلامی شهر قم

برچسب ها: حاج رمضان ، رژیم صهیونیستی
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Denmark
ناشناس
۰۷:۵۵ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
تو لبنان چکار داشته ؟؟
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۰:۲۰ ۰۷ آبان ۱۴۰۴
اسراییل نمیزنه وقتی میزنه نابود میکنه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۴۳ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
روح شهدای عزیز شاد و یادشان گرامی باد
۳
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۳۵ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
سلام خدا بر شهیدان راه حق
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۴۰ ۰۶ آبان ۱۴۰۴
ایران باید برد موشکهای خود را به بیش از ۱۲هزار کیلومتر تقویت کند و در جنگ بعدی که جنگ نهایی خواهد بود تمام اسرائیل رو شخم بزند ، باید شب و روز با تمام ظرفیت های کشور بهترین موشکهای دنیا را بسازیم .باااااااید قوی باشیم و الا جان هزاران زن و کودک و مردم به خطر خواهد افتاد.تمام امید مردم ایران بعد از خدا ، شجاعت و دلاوریهای نیروهای مسلح است
۰
۰
پاسخ دادن
