شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از قطعی آب در محله شاهین شمالی شهر تهران ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این روزها قطعی آب در منطقه شاهین شمالی شهر تهران به عنوان یکی از چالش های اصلی شهروندان تبدیل شده و مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

آب در منطقه شاهین شمالی نیمه شب ناگهان قطع شده و تا صبح وصل نمیشود۔ مسئله بارها از طریق شماره ۱۲۲ اعلام شد و پیگیری از سمت آبفا صورت نگرفت‌۔ در تماس آخر با آبفا کارشناس اظهار داشت که این اتفاق به صورت سیستمی در حال انجام بوده اما آبفا از اطلاع رسانی به مردم خودداری می کند.

