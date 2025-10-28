باشگاه خبرنگاران جوان _ یک نیروی پیمانکار در محوطه کارگاهی سایت عملیاتی شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) روز سه‌شنبه بر اثر حادثه جان خود را از دست داد.

این حادثه روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه جاری ساعت ۱۵ حین تخلیه و دپوی لوله در محوطه کارگاهی سایت عملیاتی رخ داد که منجر به فوت یکی از نیروهای پیمانکاری شاغل در پروژه این واحد شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، اورژانس و HSE پتروشیمی بندرامام در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای کنترل شرایط و رسیدگی فوری انجام شد.

مدیریت و کارکنان پتروشیمی بندرامام با ابراز تأسف از این سانحه دلخراش، مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه‌ خود را با خانواده‌ آن مرحوم اعلام کرده و ضمن قدردانی از خدمات نیروهای پیمانکاری، بر بررسی دقیق ابعاد فنی و ایمنی حادثه تأکید دارند تا از بروز حوادث مشابه در آینده پیشگیری شود.

منبع ایرنا