یک نیروی پیمانکار در محوطه کارگاهی سایت عملیاتی شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) روز سه‌شنبه بر اثر حادثه جان خود را از دست داد.

باشگاه خبرنگاران جوان _ یک نیروی پیمانکار در محوطه کارگاهی سایت عملیاتی شرکت پتروشیمی بندرامام خمینی (ره) روز سه‌شنبه بر اثر حادثه جان خود را از دست داد. 

این حادثه روز سه‌شنبه ۶ آبان ماه جاری ساعت ۱۵ حین تخلیه و دپوی لوله در محوطه کارگاهی سایت عملیاتی رخ داد که منجر به فوت یکی از نیروهای پیمانکاری شاغل در پروژه این واحد شد.

بلافاصله پس از وقوع حادثه، تیم‌های ایمنی، آتش‌نشانی، اورژانس و HSE پتروشیمی بندرامام در محل حاضر شده و اقدامات لازم برای کنترل شرایط و رسیدگی فوری انجام شد.

مدیریت و کارکنان پتروشیمی بندرامام با ابراز تأسف از این سانحه دلخراش، مراتب تسلیت و همدردی صمیمانه‌ خود را با خانواده‌ آن مرحوم اعلام کرده و ضمن قدردانی از خدمات نیروهای پیمانکاری، بر بررسی دقیق ابعاد فنی و ایمنی حادثه تأکید دارند تا از بروز حوادث مشابه در آینده پیشگیری شود.

منبع ایرنا

برچسب ها: پتروشیمی ، حادثه
خبرهای مرتبط
توقیف بلند مدت در انتظار رانندگان مرتکب تخلفات حادثه ساز
اعمال قانون و توقف بیش از ۸ هزار خودروی متخلف در سه روز پایانی مهر
تصادف زنجیره‌ای در محور شوش – اهواز یک کشته و ۴ مصدوم برجای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
هشدار معاونت غذا و داروی اهواز درخصوص فعالیت مشکوک عطاری‌های غیرمجاز
۷ شهر خوزستان در وضعیت بنفش و قرمز آلودگی هوا
هوای هویزه در وضعیت بسیار ناسالم و بنفش
یکی از کارکنان پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) بر اثر حادثه جان باخت
آخرین اخبار
یکی از کارکنان پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) بر اثر حادثه جان باخت
هشدار معاونت غذا و داروی اهواز درخصوص فعالیت مشکوک عطاری‌های غیرمجاز
هوای هویزه در وضعیت بسیار ناسالم و بنفش
۷ شهر خوزستان در وضعیت بنفش و قرمز آلودگی هوا
رأی «عدم انحلال» شورای شهر اهواز صادر شد