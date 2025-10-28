تیم فوتسال پسران ایران با برتری پرگل مقابل ازبکستان به فینال بازی‌های آسیایی جوانان در بحرین صعود کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رقابت‌های فوتسال سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان در کشور بحرین، ادامه پیدا کرد و تیم پسران ایران بعد از اول شدن در گروه خود، در مرحله نیمه‌نهایی به دیدار ازبکستان رفت.

علی صانعی سرمربی تیم فوتسال پسران ایران، برای این بازی، محمد علی شکارچی، صدرا چوپانی، حسین‌رضا یوسفی، امیرحسین عبدالرزاقی و محمدجواد نوروزی را از ابتدا به زمین فرستاد.

این بازی در نهایت با برتری ۱۴ بر ۲ ایران به پایان رسید. گل‌های ایران در این بازی را صدرا چوپانی (۳ بار)، محمدجواد نوروزی (۳بار)، حسین‌رضا یوسفی (۲بار)، امیرحسین مستشارنژاد، ابوالفضل زمانی، سعید فخرانی، محمدحسین غریبی، محمد کرمی و امیرحسین داهی‌پور به‌ثمر رساندند.

شاگردان علی صانعی که با اقتدار به فینال رسیدند، باید منتظر بمانند تا تکلیف دیگر فینالیست رقابت‌ها مشخص شود.

در دیگر بازی نیمه نهایی، افغانستان و تایلند به مصاف هم می‌روند که برنده آن بازی روز پنجشنبه از ساعت ۱۹ (به وقت محلی) در فینال مقابل ایران قرار می‌گیرد.

برچسب ها: تیم ملی فوتسال ، مسابقات آسیایی
