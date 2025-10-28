باشگاه یوونتوس در حالی با سرمربی سابق تیم ملی ایتالیا برای هدایت این تیم وارد مذاکره شده که آنها باید در مجموع ۳۰ میلیون یورو به دو سرمربی که امسال اخراج کرده‌اند، به عنوان غرامت پرداخت کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان - باشگاه یوونتوس در کمتر از ۸ ماه دوباره دست به تغییر سرمربی زد. پس از تیاگو موتا که فروردین امسال پس از کسب نتایج ضعیف اخراج شد، روز دوشنبه نیز ایگور تودور تنها ۷ ماه پس از نشستن روی نیمکت بیانکونری‌ها برکنار شد. او با کارنامه ۱۰ برد، ۸ مساوی و ۶ باخت از یووه کنار رفت. یووه با تودور در ۸ بازی اخیر در تمام رقابت‌ها بردی به دست نیاورده بود تا برکنار شود.

با توجه به اخراج این ۲ مربی پیش از پایان قراردادشان، یوونتوس باید مبلغ ۳۰ میلیون یوورو به موتا و تودور که تا ژوئن ۲۰۲۷ با یووه قرارداد داشتند، پرداخت کند.

تودور در مارس ۲۰۲۵ به عنوان جایگزین موتا استخدام شد و پس از رساندن باشگاه به مرحله مقدماتی لیگ قهرمانان اروپا در فصل گذشته، قراردادی تا سال ۲۰۲۷ امضا کرد.

آخرین ترازنامه یوونتوس برای سال مالی منتهی به ۳۰ ژوئن ۲۰۲۵، نشان می‌دهد که این باشگاه ۱۶.۳ میلیون یورو برای پوشش حقوق موتا و اعضای کادر فنی‌اش تا ژوئن ۲۰۲۷ کنار گذاشته است.

ارقام مربوط به حقوق تودور رسمی نیست، اما گفته می‌شود این مربی کروات قراردادی با دستمزد سالانه ۳ میلیون یورو تا سال ۲۰۲۷ امضا کرده است. با توجه به این قرارداد یووه باید ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار به صورت خالص با توجه به ۲ سال باقی مانده از قرارداد تودور به او پرداخت کند. این مبلغ به همراه قرارداد کادرفنی این مربی سبب می‌شود که یووه ۱۱ میلیون یورو غرامت بابت تودور و دستیارانش پرداخت کند.

این بدان معناست که یوونتوس باید بیش از ۲۷.۳ میلیون یورو به مربیان سابق خود بپردازد، مگر اینکه برای پایان دادن به قراردادهایشان به توافق برسند یا موتا و تودور قبل از انقضای قراردادشان در سال ۲۰۲۷، باشگاه جدیدی پیدا کنند.

یوونتوس با لوچانو اسپالتی را به عنوان جایگزین ایده‌آل تودور وارد مذاکره شده و منابع مختلف خبر داده‌اند که دیمین کومولی، مدیر بیانکونری، امروز با سرمربی سابق ایتالیا دیدار خواهد کرد.

منبع: ایرنا

