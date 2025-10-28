ارتش کره جنوبی ۳۹۰۰ سرباز را برای تأمین امنیت اجلاس اپک در شهر ساحلی گیونگجو مستقر خواهد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - رسانه‌های محلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که ارتش کره جنوبی ۳۹۰۰ سرباز را برای تأمین امنیت اجلاس همکاری اقتصادی آسیا-اقیانوسیه (APEC) در شهر ساحلی گیونگجو در اواخر این هفته مستقر خواهد کرد.

خبرگزاری یونهاپ به نقل از ارتش گزارش داد که حدود ۳۹۰۰ پرسنل نظامی در سراسر کشور از طریق زمین، هوا و دریا برای تضمین امنیت در هنگام گردهمایی هیئت‌های عضو APEC برای اجلاس در گیونگجو مستقر خواهند شد.

این نیرو‌ها در فرودگاه بین‌المللی گیمهائه و سایر مکان‌ها در شهر جنوبی بوسان، جایی که بسیاری از رهبران و هیئت‌ها وارد می‌شوند، مستقر خواهند شد.

قرار است پیش از نشست اصلی رهبران اقتصادی اپک در روز‌های جمعه و شنبه، چندین گردهمایی در شهر گیونگجو برگزار شود.

دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ، رئیس جمهور چین نیز وارد کره جنوبی خواهند شد، جایی که انتظار می‌رود این دو رهبر با هم دیدار کنند.

سانای تاکایچی، نخست وزیر جدید ژاپن نیز انتظار می‌رود در این اجلاس شرکت کند.

منبع: آناتولی

