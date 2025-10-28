باشگاه خبرنگاران جوان، مونا محمد قاسمی - محمدمهدی اورسجی، در آیین گشایش نمایشگاه تخصصی بخش کشاورزی گلستان با اشاره به دغدغه‌های جدی کشاورزان در زمینه فروش محصولات، گفت:کشاورز تمام سرمایه، امید و تلاش خود را به زمین می‌سپارد، اما در روز برداشت، با نبود خریدار مطمئن و قیمت منصفانه روبه‌رو می‌شود. این نابسامانی نتیجه فقدان یک سازمان هماهنگ‌کننده است. وقتی هر کشاورز به‌صورت جزیره‌ای و بدون برنامه واحد تولید می‌کند، نتیجه یا مازاد عرضه و سقوط قیمت است یا کمبود محصول و افزایش بی‌رویه قیمت.

اورسجی با تأکید بر لزوم تقویت تشکل‌های بخش کشاورزی تصریح کرد: برای عبور از این وضعیت، باید تشکل‌های قدرتمند و منسجمی داشته باشیم که بتوانند برنامه کشت یکپارچه ارائه دهند و محصولات را به‌صورت جمعی، با قدرت چانه‌زنی بالا به بازار عرضه کنند. این کار هم به نفع کشاورز است و هم به نفع مصرف‌کننده.

عضو شورای مرکزی خانه کشاورز ایران در ادامه بر ضرورت ایجاد نمایشگاه‌های دائمی و فصلی محصولات کشاورزی تأکید کرد و گفت:یکی از ضعف‌های جدی ما نبود ویترینی برای نمایش توانمندی‌ها و دستاورد‌های کشاورزان است. نمایشگاه‌ها می‌توانند محلی برای معرفی کیفیت محصولات ایرانی، جذب خریداران بزرگ و گسترش بازار‌های صادراتی باشند.

وی افزود:اگر کشاورز بداند محصولی که طبق برنامه کشت تولید می‌کند با قیمت تضمین‌شده خریداری می‌شود، انگیزه و اعتماد بیشتری برای همکاری پیدا می‌کند. این یعنی حمایت هدفمند از تولیدکننده واقعی.

اورسجی با انتقاد از فاصله میان برنامه‌ریزی‌های اداری و واقعیت‌های مزرعه گفت:برنامه‌های بخش کشاورزی باید با مشارکت مستقیم کشاورزان و بر اساس واقعیت‌های اقتصادی آنان نوشته شود، نه پشت میز‌های اداری دور از مزرعه. راه نجات کشاورزی ما در اتحاد، برنامه‌ریزی هوشمند و حمایت عملی از تولیدکننده است.