باشگاه خبرنگاران جوان؛ زینب خوش اندیش_ حمیدرضا پیمانجو شامگاه سهشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار داشت: بر اساس آمار رسمی اعلامشده از سوی پزشک قانونی و پاسگاههای پلیسراه، در نیمه نخست امسال ۹۸ نفر در حوادث جادهای استان جان خود را از دست دادند، در حالیکه این آمار در مدت مشابه سال گذشته، ۱۲۴ نفر بوده است.
وی افزود: در همین بازه زمانی، آمار تردد در محورهای اصلی استان ۹ درصد افزایش یافته که این موضوع نشاندهنده افزایش حجم سفرها در کنار بهبود ایمنی مسیرها است.
به گفته وی، این کاهش چشمگیر تلفات نتیجه توسعه زیرساختها، اجرای طرحهای ایمنسازی و افزایش نظارت میدانی در محورهای شریانی است.
پیمانجو با اشاره به محدودیت منابع مالی و لزوم اولویتبندی طرحها گفت: با وجود محدودیت اعتبارات استانی، بخش عمده پروژههای راهداری از محل منابع ملی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور تأمین میشود و تلاش میکنیم در تخصیص این منابع، محورهای پرحادثه و شریانی در اولویت باشند.
مدیرکل راهداری استان در ادامه از بازسازی و نوسازی گسترده ماشینآلات راهداری خبر داد و گفت: در یک اقدام بیسابقه، ۱۱ دستگاه کامیون مایلر که سالها در انبارها و راهدارخانههای استان بلااستفاده مانده بودند، بهصورت کامل بازسازی شدند.
وی افزود: این بازسازیها بهگونهای انجام شده که ماشینآلات عملاً بهصورت کامل از نو ساخته شدهاند و اکنون در حال بازگشت به چرخه خدمت در محورهای استان هستند. بخشی از این ماشینآلات تحویل شده و بقیه نیز ظرف یک هفته آینده وارد مدار عملیاتی خواهند شد.
پیمانجو اضافه کرد: علاوه بر بازسازی کامیونها، چهار دستگاه لودر و سه دستگاه گریدر نیز که در سالهای گذشته از مدار خارج شده بودند، بازسازی شده و به شهرستانها اختصاص خواهند یافت. همچنین خرید چند دستگاه کامیون و کشنده جدید در سال جاری انجام شده است.
وی تأکید کرد: با بازسازی و خرید این تجهیزات، ماشینآلات راهداری استان برای سالهای آینده تأمین شده و نیاز به نوسازی مجدد در کوتاهمدت وجود نخواهد داشت.
به گفته پیمانجو، هزینه بازسازی هر دستگاه بسیار کمتر از خرید دستگاه جدید است اما عملکرد آنها مشابه ماشینآلات نو خواهد بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان گفت: در روزهای آینده با حضور استاندار کهگیلویه و بویراحمد، از ماشینآلات جدید و بازسازیشده راهداری رونمایی خواهد شد و این تجهیزات در محورهای برفگیر و پرتردد استان مستقر میشوند تا آمادگی کامل برای آغاز فصل زمستان فراهم شود.
وی گفت: عملیات راهداری زمستانی در محورهای مواصلاتی استان بهصورت مستمر ادامه دارد و اولویت با محورهای شریانی و بزرگراهی است.
حمیدرضا پیمانجو اظهار داشت: اولویتبندی راهها در طرح زمستانی بر اساس نوع محور انجام میشود؛ بهطوریکه ابتدا راههای بزرگراهی و شریانی، سپس مسیرهای فرعی و روستایی در دستور کار قرار میگیرند.
وی افزود: محورهای یاسوج – شیراز، یاسوج – بابامیدان، یاسوج – اصفهان، یاسوج – اقلید و یاسوج – دهدشت از جمله راههای اصلی و شریانی استان هستند که بیشترین حجم تردد و حساسیت را دارند.
پیمانجو با اشاره به شرایط خاص جغرافیایی استان گفت: کهگیلویه و بویراحمد دارای ۲۰ گردنه برفگیر در محورهای شریانی است که طول آنها بین ۵ تا ۱۵ کیلومتر متغیر است.
وی ادامه داد: امسال ۲۲ اکیپ راهداری در راهدارخانهها و محورهای اصلی مستقر شدهاند که در مواقع بارش برف و باران و شرایط اضطراری، این تعداد قابل افزایش خواهد بود.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان درباره ایمنسازی نقاط حادثهخیز نیز گفت: طبق مصوبات کمیسیون ایمنی راههای کشور در سال ۱۴۰۱، ۱۳ نقطه حادثهخیز در استان شناسایی و ابلاغ شد که از این تعداد، ۵ نقطه مربوط به سال ۱۴۰۲ بهطور کامل اصلاح و ایمنسازی شده و سه نقطه دیگر نیز طبق برنامه تا پایان سال ۱۴۰۴ به بهرهبرداری میرسد.
وی افزود: علاوه بر نقاط مصوب، ۲۴ نقطه حادثهخیز دیگر نیز در سال ۱۴۰۳ با همکاری پلیسراه شناسایی شد که تاکنون ۱۸ مورد از آنها اصلاح شده و مابقی در حال اجراست. همچنین در سال ۱۴۰۴، ۲۸ نقطه جدید شناسایی شده که تاکنون ۱۵ مورد برطرف و ۱۳ نقطه دیگر در دست اقدام است.
پیمانجو با اشاره به همکاری مستمر پلیس و راهداری در شناسایی و رفع نقاط پرخطر گفت: هماکنون برنامهریزی برای شناسایی نقاط جدید و اجرای طرحهای اصلاحی در سال آینده در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان افزود: شرایط توپوگرافی خاص، وجود گردنهها، شیبهای تند و پیچهای متعدد سبب شده هزینه ساخت و نگهداری راهها در کهگیلویه و بویراحمد تا ۶ تا ۷ برابر بیشتر از استانهای مسطحی مانند یزد باشد؛ موضوعی که نشاندهنده دشواری و اهمیت کار راهداری در این استان است.
وجود بیش از ۷ هزار پل و ۳۱ تونل در کهگیلویه و بویراحمد
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: این استان با برخورداری از حدود ۷ هزار و ۳۰۰ پل کوچک و بزرگ، یکی از استانهای کوهستانی و سختگذر کشور بهشمار میرود.
پیمانجو اظهار داشت: وجود این تعداد پل در سطح استان بیانگر شرایط خاص توپوگرافی، وجود درهها، رودخانهها و شیبهای تند در محورهای مواصلاتی کهگیلویه و بویراحمد است.
وی افزود: علاوه بر پلها، ۳۱ تونل در مسیرهای ارتباطی استان وجود دارد که بین هفت تا هشت درصد از کل تونلهای کشور را شامل میشود.
پیمانجو درباره وضعیت آزادراهها در استان گفت: در حال حاضر هیچ آزادراهی در کهگیلویه و بویراحمد وجود ندارد و ساخت محورهای بزرگراهی و آزادراهی در استان برعهده ادارهکل راه و شهرسازی و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور است، در حالیکه مسئولیت نگهداری و ایمنسازی راهها، بر عهده ادارهکل راهداری و حملونقل جادهای است.
مدیرکل راهداری استان با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه ایمنسازی محورهای ارتباطی گفت: در سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ عملیات گستردهای در زمینه نصب جداکننده (نیوجرسی)، روشنایی طولی، اصلاح قوسها و بهسازی نقاط حادثهخیز در محورهای اصلی انجام شده و همچنان ادامه دارد.
وی افزود: از جمله محورهایی که در آنها اقدامات ایمنی انجام شده میتوان به محور تونلهای یاسوج – اصفهان، گردنه کاکان در مسیر یاسوج – اقلید، پل تلهگاه و... اشاره کرد. در این مسیرها علاوه بر نصب جداکننده و اجرای باند دوم، روشنایی طولی و برجهای نوری نیز برای ارتقای ایمنی و کاهش تصادفات نصب شده است.
پیمانجو تأکید کرد: در محورهایی که در فصل زمستان دارای شرایط خاص از نظر مهگرفتگی و یخزدگی هستند، اقدامات راهداری از جمله نصب روشنایی LED کممصرف و نیوجرسی موجب کاهش چشمگیر تصادفات و تسهیل عبور و مرور شده است.
وی گفت: طرحهای ایمنسازی و نگهداری راهها در سطح استان بهصورت مستمر ادامه دارد و راهداری استان با هدف ارتقای ایمنی تردد و کاهش تصادفات، همزمان با عملیات زمستانی، اجرای پروژههای روشنایی و بهسازی محورها را در دستور کار دارد.
آغاز عملیات روکش آسفالت ۲۳۰ کیلومتر از محورهای اصلی استان
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد گفت: با امضای ۱۱ قرارداد جدید در حوزه روکش آسفالت راههای اصلی و شریانی، تا پایان سال جاری تحول بزرگی در وضعیت محورهای مواصلاتی استان رقم خواهد خورد.
پیمانجو ادامه داد: این قراردادها که همگی از محل اعتبارات ملی سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور تأمین شدهاند، با اعتباری بالغ بر ۷۰۰ میلیارد تومان به مرحله اجرا رسیده و پیمانکاران آنها انتخاب شدهاند.
وی افزود: بر اساس این قراردادها، ۲۲۵ تا ۲۳۰ کیلومتر از محورهای اصلی و شریانی استان تا پایان سال روکش آسفالت خواهند شد. از جمله محورهای مهم در این طرح میتوان به محور ۳۰۰ توتنَده، محور یاسوج – اقلید (۱ و ۲)، محور یاسوج – شیراز، محور یاسوج – بابامیدان – سپیدار و محور یاسوج – اصفهان اشاره کرد.
وی با اشاره به روند اجرایی پروژهها افزود: تاکنون ۵۱ کیلومتر روکش آسفالت گرم و ۲۳ کیلومتر روکش حفاظتی در محورهای اصلی استان انجام شده که در مجموع به ۷۴ کیلومتر عملیات روکش در ششماهه نخست سال میرسد. همچنین ۱۲۶ کیلومتر لکهگیری آسفالت در راههای اصلی انجام شده است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: همزمان با اجرای روکش آسفالت، عملیات خطکشی محورها، نصب برجهای نوری، اصلاح قوسها و نصب جداکنندههای نیوجرسی نیز در دستور کار قرار دارد تا سطح ایمنی جادههای استان افزایش یابد.
پیمانجو در ادامه درباره نوسازی ناوگان حملونقل عمومی استان گفت: در سال جاری با استفاده از تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه، ۳۱.۵ میلیارد تومان اعتبار برای بهسازی ناوگان عمومی اختصاص یافت که تاکنون ۲۹.۴ میلیارد تومان از این مبلغ جذب و به متقاضیان پرداخت شده است.
وی افزود: در بخش نوسازی ناوگان سواری بینشهری، امسال ۵۴ دستگاه خودرو با تسهیلات کمبهره به مبلغ ۵ میلیارد ریال به ازای هر متقاضی به استان تخصیص یافته است.
به گفته وی، این طرح در سال گذشته شامل ۳۰ دستگاه بود و روند نوسازی ناوگان با شتاب در حال انجام است.
پیمانجو گفت: مجموعه این اقدامات در حوزه راهداری، بهسازی محورهای ارتباطی و نوسازی ناوگان عمومی، گام بزرگی در جهت افزایش ایمنی، رفاه مسافران و توسعه زیرساختهای حملونقل کهگیلویه و بویراحمد به شمار میرود.