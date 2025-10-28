تیم هندبال زیر ۱۷ سال پسران ایران به نخستین پیروزی خود در مسابقات قهرمانی جهان دست یافت.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ تیم هندبال زیر ۱۷ سال ایران در سومین و آخرین بازی خود در مرحله گروهی نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال جهان به مصاف پورتوریکو رفت و موفق به کسب اولین پیروزی خود شد.

تیم هندبال ایران که با کسب قهرمانی در قاره آسیا جواز حضور در مسابقات قهرمانی جهان را به دست آوردند، از ساعت ۱۷:۱۰ امروز به مصاف پوتوریکو رفتند و در پایان با نتیجه ۳۳-۳۸ پیروزی رسیدند تا با این پیروزی در رده سوم گروه خود قرار بگیرند.

حریف بعدی تیم ملی هندبال زیر ۱۷ سال کشورمان در پایان مسابقات امشب مشخص می‌شود.

نخستین دوره مسابقات هندبال قهرمانی زیر ۱۷ سال پسران جهان به میزبانی مراکش برگزار می‌شود.