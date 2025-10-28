باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - دفتر نخست وزیر رژیم صهیونیستی اعلام کرد که نتانیاهو به فرماندهان نظامی ارتش در پایان نشست امروز کابینه امنیتی دستور انجام حملات شدید به نوار غزه و نقض آتش بس را صادر کرده است.

این تصمیم پس از رایزنی‌های امنیتی و در بحبوحه توافق آتش‌بس پرتنش با حماس که از ۱۰ اکتبر به اجرا درآمده، گرفته شده است. اوایل امروز، نتانیاهو حماس را به نقض توافق در بازگرداندن جسد یک اسیر متهم کرد.

این دستور حملات و نقض آتش بس در حالی صورت گرفت که بنا به تأیید سازمان‌ها و میانجی‌های آتش بس، کار و فرایند یافتن اجساد اسرای اسرائیلی به دلیل شدت حملات در دو سال گذشته و تغییر سطح زمین سخت و پیچیده است و حماس بارها بر این مسئله تأکید داشته است و بر کار شکنی تل‌آویو در این فرایند صحه گذاشته است.



از سوی دیگر، بسیاری از مسئولان نگهداری اسرای اسرائیلی شهید شده و هیچ گونه اطلاعات یا ردی درباره این اسرا یا اجساد آن‌ها باقی نمانده است.

در همین حال حماس با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که اسرائیل مانع تلاش‌ها برای بازیابی اجساد سربازانش در غزه می‌شود.

این جنبش اعلام کرد که اسرائیل صراحتاً از ورود تیم‌های مشترک کمیته بین‌المللی صلیب سرخ و مقاومت خودداری می‌کند. همچنین از ورود ماشین‌آلات و تجهیزات سنگین مورد نیاز برای تسریع و تکمیل عملیات بازیابی جلوگیری می‌کند.

حماس ادعاهای اسرائیل مبنی بر کندی مقاومت در رسیدگی به این موضوع را رد کرد و آنها را بی‌اساس خواند. این جنبش از میانجیگران و طرف‌های ضامن خواست تا مسئولیت‌پذیر باشند و اسرائیل را مجبور به توقف اقدامات گمراه‌کننده خود کنند.

منبع: الجزیره