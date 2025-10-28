اگر آوینی بود، به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و اجرای روح‌الله عقیقی به صورت تاک‌شو تولید شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - «اگر آوینی بود» با محوریت بازخوانی نگاه شهید آوینی به دفاع مقدس ۱۲ روزه، روی آنتن می‌رود. این برنامه که در گروه معارف شبکه افق و با مشارکت مدیریت فضای مجازی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تولید شده است، به سراغ پرسشی تأمل‌برانگیز می‌رود: اگر سید شهیدان اهل قلم در میان ما بود، جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را چگونه روایت می‌کرد؟

«اگر آوینی بود» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و اجرای روح‌الله عقیقی به صورت تاک‌شو تولید شده و در هر قسمت، یکی از چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور به گفت‌وگو درباره آثار، نگاه و جهان‌بینی شهید آوینی نسبت به جنگ تحمیلی اخیر می‌پردازد.

زمان پخش: هر چهارشنبه ساعت ۱۸ از شبکه افق سیما

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو
برچسب ها: جنگ ۱۲ روزه ، مستند ، شهید آوینی
خبرهای مرتبط
در هفته دفاع مقدس؛
بازدید از شهرک سینمایی دفاع مقدس آزاد و رایگان است
«چهل شاهد» در قاب شبکه دو؛ روایت زندگی و شهادت شهید حسن باقری
پادزهری که مرتضی آوینی ندید
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
قربانی جدید پرونده پژمان جمشیدی
ساره رشیدی: بازی در سریال «پسران هور» برایم خاص بود + فیلم
شبکه‌های اجتماعی قاضی می‌شوند؛ نگاهی به پرونده‌های جنجالی سلبریتی‌ها
«یوز» چهارشنبه ۷ آبان نیم‌بها شد
سری فیلم‌های ضداستکباری در جدول پخش شبکه نمایش
بازدید مدیران شبکه نسیم از پشت صحنه سری جدید «چهل تیکه»
اکران فیلم‌های منتخب جشنواره «پنج» از ۱۰ آبان در موزه سینما
پوشش فعالیت‌های گروه مردمی و جهادی در برنامه «ساعت ۱۹» شبکه افق
خاطرات شهید فیروز نظری از زبان والدینش + فیلم
نماهنگ، هنری اثرگذار در برابر تبلیغات منفی دشمن
آخرین اخبار
خاطرات شهید فیروز نظری از زبان والدینش + فیلم
نماهنگ، هنری اثرگذار در برابر تبلیغات منفی دشمن
سری فیلم‌های ضداستکباری در جدول پخش شبکه نمایش
بازدید مدیران شبکه نسیم از پشت صحنه سری جدید «چهل تیکه»
شبکه‌های اجتماعی قاضی می‌شوند؛ نگاهی به پرونده‌های جنجالی سلبریتی‌ها
«یوز» چهارشنبه ۷ آبان نیم‌بها شد
قربانی جدید پرونده پژمان جمشیدی
پوشش فعالیت‌های گروه مردمی و جهادی در برنامه «ساعت ۱۹» شبکه افق
اکران فیلم‌های منتخب جشنواره «پنج» از ۱۰ آبان در موزه سینما
ساره رشیدی: بازی در سریال «پسران هور» برایم خاص بود + فیلم
ویژگی منحصر‌به‌فرد حضرت زینب (س) + فیلم