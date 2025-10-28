باشگاه خبرنگاران جوان - «اگر آوینی بود» با محوریت بازخوانی نگاه شهید آوینی به دفاع مقدس ۱۲ روزه، روی آنتن میرود. این برنامه که در گروه معارف شبکه افق و با مشارکت مدیریت فضای مجازی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تولید شده است، به سراغ پرسشی تأملبرانگیز میرود: اگر سید شهیدان اهل قلم در میان ما بود، جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را چگونه روایت میکرد؟
«اگر آوینی بود» به تهیهکنندگی، کارگردانی و اجرای روحالله عقیقی به صورت تاکشو تولید شده و در هر قسمت، یکی از چهرههای فرهنگی و رسانهای کشور به گفتوگو درباره آثار، نگاه و جهانبینی شهید آوینی نسبت به جنگ تحمیلی اخیر میپردازد.
زمان پخش: هر چهارشنبه ساعت ۱۸ از شبکه افق سیما