باشگاه خبرنگاران جوان ـ در اطلاعیه دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی آمده است: شورای عالی امنیت ملی بر اساس قوانین و مأموریت‌های مصوب، صرفاً در موضوعاتی ورود می‌کند که به امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و صیانت از منافع و امنیت مردم کشور مرتبط باشد.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: بدیهی است موضوعات اجرایی و مدیریتی در حوزه‌های ورزشی، مادام که واجد ابعاد امنیت ملی نباشند، در حیطه وظایف شورا تعریف نمی‌شوند.

در ادامه این بیانیه تاکید شده است: شورای عالی امنیت ملی ایران متذکر می‌شود طبق مصوبات قانونی، اطلاع رسانی درباره اخبار دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی صرفا توسط این دبیرخانه انجام خواهد شد و هیچ رسانه‌ای مجوز انتشار اخبار غیررسمی و تایید نشده از جلسات و تصمیمات این مجموعه را ندارد.