باشگاه خبرنگاران جوان - امیر سعید ایروانی، سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل روز چهارشنبه به وقت محلی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل درباره لغو تحریمهای ایالات متحده آمریکا علیه کوبا گفت: برای سیوسومین بار در این مجمع گرد هم آمدهایم تا عزم راسخ خود را در مخالفت با یکجانبهگرایی مهارنشده و سیاستهای خارجی بیپروا، همراه با اقدامات قهرآمیز و یکجانبهای که از سوی دولتی تحمیل شده است که خود را فراتر از حقوق بینالملل میپندارد، مورد تأکید مجدد قرار دهیم.
دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل تصریح کرد: تردیدی نیست که تحریمهای یکجانبه بهعنوان اقداماتی غیرقانونی که ریشه در نخوت و یکجانبهگرایی دارند، چندجانبهگرایی را به خطر میاندازند، نظم جهانی را بیثبات میسازند و روح اصیل منشور ملل متحد را تضعیف میکنند. این اقدامات تأثیری عمیق و منفی بر ترویج صلح، چه در سطح منطقهای و چه جهانی، برجای میگذارند و مانعی بنیادین در مسیر ایجاد جهانی صلحآمیز و شکوفا، و نیز نظمی بینالمللی عادلانه و منصفانه بهشمار میآیند؛ نظمی که تحقق آن پیششرط اساسی دستیابی به توسعه پایدار است.
ایروانی تاکید کرد: تداوم تحریمها و محاصره یکجانبه و غیرانسانی علیه کوبا، که بیش از شصت سال است به بهانه ترویج دموکراسی اعمال میشود، نمونهای آشکار از اقدامات قهرآمیز یکجانبه علیه کشوری مستقل و دارای حاکمیت است که بهصورت نظاممند حقوق و رفاه مردم کوبا را تضعیف کرده است.
وی افزود: ایالات متحده آمریکا، با تداوم سیاستهای یکجانبه و قهرآمیز خود در قبال کشورهای دارای حاکمیت مستقل، همچنان خواست یکصدا و قاطع جامعه بینالمللی برای پایان دادن به دشمنیهای خود علیه کوبا که بیش از شش دهه ادامه داشته است را نادیده میگیرد. جمهوری اسلامی ایران بار دیگر مخالفت قاطع خود را با هرگونه تحریم اقتصادی، تجاری و مالی علیه کشورهای دارای حاکمیت مستقل، از جمله کوبا، مورد تاکید قرار میدهد.
سفیر ایران در سازمان ملل گفت: سالهاست که سیاست اعلامشده و مداوم دولتهای پیدرپی ایالات متحده، اعمال تحریم علیه کشورهای مستقل در راستای اهداف مستکبرانه و یکجانبهگرایانه خود بوده است. کاملاً آشکار است که این تحریمها در وهله نخست مردم عادی از جمله زنان، کودکان و سالمندان را هدف قرار داده و آسیبهای جدی بر سلامت، امنیت و رفاه آنان وارد میسازد. افزون بر این، چنین تحریمهایی به مانعی پیچیده در مسیر توسعه تبدیل شدهاند؛ توسعهای که از بنیادیترین حقوق بشری محسوب میگردد.
وی ادامه داد: چنین سیاستهای غیرانسانی و غیراخلاقی، و استفاده از تحریم بهعنوان ابزاری برای اجبار و واداشتن کشورهای مستقل به چشمپوشی از آزادی و حاکمیت خویش، رویکردی که حیثیت و کرامت آنان را بهطور بنیادین خدشهدار میسازد، باید بهصراحت محکوم و بهطور قاطع رد شود.
نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران نزد سازمان ملل گفت: اکثریت قاطع جامعه بینالمللی، از طریق تصویب مکرر قطعنامهها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد، تداوم اعمال تحریمها علیه کوبا را مردود دانسته و از دولت آمریکا خواسته است سیاستهای شکستخورده خود را اصلاح نموده و محاصره علیه کوبا را لغو نماید. محاصره کوبا باید فوراً و بدون هیچ قید و شرطی لغو شود. پایان دادن به این تدابیر نهتنها تسکینی ضروری برای مردم کوبا به همراه خواهد داشت، بلکه پیامی روشن و قاطع به جهان مخابره میکند مبنی بر اینکه دوران اجبار، سلطه و ستم اقتصادی باید به پایان رسد.
سفیر ایران در سازمان ملل تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران همچون گذشته در همبستگی تزلزلناپذیر با دولت و ملت کوبا در مبارزه آنان علیه اقدامات ظالمانه ایستاده است. ما در کنار تمامی ملتهای متعهد به عدالت، به تلاشهای خود برای حذف کامل تمامی اشکال اقدامات قهرآمیز یکجانبه که استقلال کشورها و بنیانهای همکاری بینالمللی و همزیستی مسالمتآمیز را تضعیف مینمایند، ادامه خواهیم داد.