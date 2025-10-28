باشگاه خبرنگاران جوان ـ برنامه تازه شبکه افق با عنوان «اگر آوینی بود» با محوریت بازخوانی نگاه شهید آوینی به دفاع مقدس ۱۲ روزه، از هفتم آبان‌ماه روی آنتن می‌رود. این برنامه که در گروه معارف شبکه افق و با مشارکت مدیریت فضای مجازی نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه تولید شده است، به سراغ پرسشی تأمل‌برانگیز می‌رود: اگر سید شهیدان اهل قلم در میان ما بود، جنگ ۱۲ روزه با رژیم صهیونیستی را چگونه روایت می‌کرد؟

«اگر آوینی بود» در فاز نخست خود در قالب ۹ قسمت ۳۵ دقیقه‌ای و به صورت تاک‌شو تولید شده و در هر قسمت یکی از چهره‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور به گفت‌و‌گو درباره آثار، نگاه و جهان‌بینی شهید آوینی در نسبت با جنگ تحمیلی اخیر می‌پردازد.

در این فصل از برنامه، چهره‌هایی، چون شهریار زرشناس، بهروز افخمی، جواد موگویی، سیدعلی میرفتاح، سهیل میرکریمی، مرتضی شعبانی، اصغر بختیاری، محسن یزدی و میکائیل دیانی حضور دارند.

این برنامه به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و اجرای روح‌الله عقیقی تولید شده و گروهی متشکل از ناصر مصداقی، محمدعلی رضوانی، مهدی محمدی و امیرحسین احمدی‌نیا در تولید آن همکاری داشته‌اند.

منبع: روابط عمومی شبکه افق