فعالیت یک واحد دانه‌بندی شن و ماسه (سنگ شکن) در محور هراز به‌دلیل دفع غیراصولی پساب و آلودگی رودخانه متوقف شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید سجاد حسنی بالاجاده - حسین حیدرپور معاون محیط زیست انسانی اداره کل محیط زیست مازندران گفت:در جریان بازدید و پایش میدانی تاریخ ۶ آبان ۱۴۰۴ از چهار واحد معدنی در محور هراز، یک واحد به‌دلیل تخلیه مستقیم پساب و ایجاد آلودگی در رودخانه تعطیل و فعالیت آنها متوقف شد.

او افزود:همچنین از سایر واحد‌ها نمونه‌برداری از پساب و خروجی‌ها به‌عمل آمد تا میزان انطباق فعالیت‌ها با استاندارد‌های محیط زیست مورد ارزیابی دقیق قرار گیرد.

حیدرپور گفت: «برنامه پایش و نظارت بر واحد‌های معدنی و دانه‌بندی شن و ماسه در محور‌های مختلف استان به‌صورت منظم و مستمر ادامه دارد و در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست‌محیطی، برخورد قانونی بدون اغماض انجام خواهد شد.»

او افزود: رعایت اصول مدیریت هوا و پساب از الزامات قانونی فعالیت واحد‌های معدنی است و بی‌توجهی به آن، موجب توقف فعالیت و پیگرد قضایی خواهد شد.

برچسب ها: معدن شن و ماسه ، آلودگی زیست محیطی
