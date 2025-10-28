فتحی گفت: باید نگاه حکمرانی کشور به گردشگری تغییر کند و از حالت تفریحی صرف خارج شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - محسن فتحی، رئیس فراکسیون گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی مجلس شورای اسلامی در برنامه «تهران ۲۰» شبکه تهران از تحقق حدود ۵۰ درصدی اهداف کمی و کیفی سال نخست برنامه هفتم در حوزه گردشگری خبر داد.

فتحی با اشاره به اینکه برای نخستین‌بار موضوع گردشگری در سند چشم‌انداز برنامه هفتم کشور گنجانده شده است، گفت: در فصل هفدهم این برنامه، دو ماده ۸۲ و ۸۳ به موضوعات گردشگری، میراث فرهنگی و صنایع دستی اختصاص دارد و دولت طبق ماده ۱۱۸ موظف است هر سال گزارش عملکرد خود را ارائه دهد. طبق گزارش بیست روز گذشته، حدود ۴۸ تا ۵۰ درصد اهداف تعیین‌شده برای سال نخست محقق شده است.

وی تأکید کرد: برنامه هفتم به‌صورت واقع‌بینانه تدوین شده، در حالی‌که برنامه‌های پیشین نهایتاً ۳۰ درصد قابلیت اجرا داشتند. باید نگاه حکمرانی کشور به گردشگری تغییر کند تا این بخش از حالت تفریحی صرف خارج شود و به ابزاری برای توسعه مناطق، ایجاد اشتغال پایدار و مقابله با پروژه ایران‌هراسی در سطح بین‌المللی تبدیل شود.

رئیس فراکسیون گردشگری مجلس با انتقاد از تعطیلی برخی موزه‌ها به‌دلیل اختلاف میان نهاد‌ها گفت: استان تهران ظرفیت بی‌نظیری دارد. اما زیرساخت‌های گردشگری ما پاسخگوی این ظرفیت نیست. در حوزه گردشگری سلامت نیز تهران می‌تواند به بزرگ‌ترین مرکز توریسم درمانی خاورمیانه تبدیل شود، ولی تاکنون از این ظرفیت استفاده نشده است.

فتحی در پایان افزود: در حالی‌که کشور‌هایی مانند قطر از پزشکان ایرانی دعوت می‌کنند تا در آنجا کلینیک تأسیس کنند، ما نتوانسته‌ایم شرایطی فراهم کنیم تا بیماران خارجی برای درمان به داخل کشور سفر کنند. این روند باید اصلاح شود تا منافع اقتصادی آن برای کشور حفظ گردد.