باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریسا بهرامی- کیومرث حبیبی در جلسه بررسی طرح احداث شهرک سلامت سنندج اظهار داشت: پروژه شهرک سلامت یکی از طرح‌های شاخص و پیشگام دولت چهاردهم در استان است که در کنار پروژه‌های بندر خشک استان و محور قشلاق–گریزه به عنوان پروژه‌های پیشران توسعه استان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به موقعیت اجرای طرح گفت: این پروژه در اراضی متعلق به دانشگاه علوم پزشکی کردستان و در زمینی به مساحت بین ۳۰ تا ۷۰ هکتار، بسته به نوع طراحی و بسته‌های اقتصادی پیش‌بینی‌شده، اجرا خواهد شد.

حبیبی با تأکید بر اهداف کلان این پروژه افزود: اجرای شهرک سلامت سنندج با هدف توسعه گردشگری سلامت، ایجاد مراکز درمانی و خدماتی مدرن، کاهش ترافیک در هسته مرکزی شهر و بهره‌برداری بهینه از فضا‌های شهری در دستور کار قرار گرفته است.

معاون عمرانی استاندار کردستان در ادامه از انجام مطالعات دقیق فنی، حقوقی و مالی پیش از آغاز عملیات اجرایی خبر داد و گفت: طرح مطالعاتی پروژه باید در کمیته‌های فنی، حقوقی و مالی دانشگاه علوم پزشکی به‌صورت جامع بررسی شود تا تمامی ابعاد اجرایی، مالکیتی و سرمایه‌گذاری آن مشخص گردد.

وی افزود: در این مرحله همچنین باید هزینه‌های اولیه آماده‌سازی زمین‌ها شامل تسطیح، تأمین زیرساخت‌ها و خدمات پایه برآورد و تعیین شود تا پس از تصویب مطالعات، اراضی آماده در اختیار سرمایه‌گذاران بخش خصوصی قرار گیرد.

حبیبی با اشاره به استقبال سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی از طرح به شرط مطالعات و امکان سنجی‌های قابل اتکا، تصریح کرد: تلاش می‌کنیم با ایجاد بستر‌های لازم و ارائه مشوق‌های سرمایه‌گذاری، زمینه مشارکت مؤثر بخش خصوصی را در اجرای این پروژه فراهم کنیم چرا که بدون این گروه و تنها تکیه بر منابع دولتی امکان پذیر نیست.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در صورت اجرای این طرح، سنندج به یکی از قطب‌های اصلی خدمات سلامت و توریسم درمانی در غرب کشور تبدیل خواهد شد و این موضوع علاوه بر ارتقای خدمات پزشکی، موجب رونق اقتصادی و اشتغال‌زایی پایدار در استان نیز خواهد شد.