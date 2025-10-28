سیلی خوردن ترامپ با هوش مصنوعی + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646- \u0647\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u0633\u0648\u0631\u0627 (Sora)\u060c \u062c\u062f\u06cc\u062f\u062a\u0631\u06cc\u0646 \u0627\u0628\u0632\u0627\u0631 \u0634\u0631\u06a9\u062a OpenAI \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u0645\u0631\u0632\u0647\u0627\u06cc \u062a\u0648\u0644\u06cc\u062f \u0645\u062d\u062a\u0648\u0627\u06cc \u0648\u06cc\u062f\u06cc\u0648\u06cc\u06cc \u0648 \u0639\u06a9\u0633 \u0631\u0627 \u062c\u0627\u0628\u0647\u200c\u062c\u0627 \u06a9\u0631\u062f\u0647 \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\u0627\u06cc\u0646 \u0647\u0648\u0634 \u0645\u0635\u0646\u0648\u0639\u06cc \u0648\u06cc\u062f\u0626\u0648\u06cc\u06cc \u062f\u0631 \u0635\u0641\u062d\u0627\u062a \u0645\u062c\u0627\u0632\u06cc \u0628\u0647 \u0627\u0634\u062a\u0631\u0627\u06a9 \u06af\u0630\u0627\u0634\u062a\u0647 \u0627\u0633\u062a \u06a9\u0647 \u062a\u0631\u0627\u0645\u067e \u0633\u06cc\u0644\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u062e\u0648\u0631\u062f.\u00a0\n