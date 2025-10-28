باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
سیلی خوردن ترامپ با هوش مصنوعی + فیلم

ترامپ با هوش مصنوعی سیلی خورد.

باشگاه خبرنگاران جوان- هوش مصنوعی سورا (Sora)، جدیدترین ابزار شرکت OpenAI است که مرزهای تولید محتوای ویدیویی و عکس را جابه‌جا کرده است.

 این هوش مصنوعی ویدئویی در صفحات مجازی به اشتراک گذاشته است که ترامپ سیلی می‌خورد. 

