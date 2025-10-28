باشگاه خبرنگاران جوان ـ در ششمین روز بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی منامه بحرین، مسابقات کشتی در چهار وزن نخست برگزار شد.

نتایج کشتی‌گیران چهار وزن نخست به شرح زیر است:

در وزن ۴۵ کیلوگرم پارسا طهماسبی در مرحله فینال به مصاف آدیلت موکانبتوف از قرقیزستان رفت که با نتیجه ۶ بر ۲ پیروز میدان شد و به مدال خوش رنگ طلا رسید. وی در نخستین دیدار خود حریف ژاپنی را شکست داد. وی در دور دوم کشتی‌گیر چینی را از پیش رو برداشت. او در مرحله نیمه نهایی حریف قزاقستانی خود را شکست داده بود.

در وزن ۵۱ کیلوگرم آرمان الهی دیگر کشتی‌گیر ایران در مرحله فینال به مصاف اولوگبک رشیداف از ازبکستان رفت که با شکست برابر حریف خود به مدال نقره رسید. وی در دور نخست استراحت داشت و در دور دوم به مصاف نوراحمد ساریبایف از قرقیزستان رفت و پیروز میدان شد. وی همچنین در مرحله نیمه نهایی موفق به شکست حریف تاجیکستانی خود شده بود.

در وزن ۶۰ کیلوگرم سید طا‌ها هاشمی آزادکار ایران در مرحله رده‌بندی با پیروزی برابر ایبرونوف از تاجیکستان به مدال برنز رسید. وی در دور اول استراحت داشت و در دور دوم باید به مصاف عبداله قحطان از بحرین می‌رفت، اما کشتی‌گیر بحرینی روی تشک حاضر نشد و به همین خاطر آزادکار ایران برنده میدان شد. وی در دور بعد و در مرحله یک چهارم نهایی با نتیجه ۸ بر ۷ محمد سروری از افغانستان را شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. وی در این دیدار مقابل باکسیل آسامبک از قزاقستان با نتیجه ۶ بر ۴ مغلوب شد.

در وزن ۷۱ کیلوگرم، امیرمحمد زرین کام در مرحله فینال به مصاف ساتویا کوبایاشی از ژاپن رفت که با ضربه فنی حریفش موفق به کسب مدال خوش رنگ طلا شد. وی در دور نخست مقابل آنجلو سالود از فیلیپین پیروز شد و در دور دوم فرخ بیک جمعه نظراف از ازبکستان را شکست داد. وی در نیمه نهایی موفق به شکست حریف تاجیکستانی شد.

مسابقات ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد ایران در سومین دوره بازی‌های کشور‌های اسلامی فردا برگزار خواهد شد.