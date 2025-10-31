مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با وجود بیماری گسترده تب برفکی نگران تاخیر در واردات واکسن هستیم.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: با وجود بیماری گسترده تب برفکی نگران تاخیر در واردات واکسن هستیم.

به گفته وی، در شرایط فعلی دامداران نگرانند که مسئولان اعلام کنند بودجه را برای تامین واکسن در قانون دیدند، البته این امر برای شرایط نرمال است.

صدردادرس ادامه داد: مقابله فعلی با بیماری تب برفکی نیازمند تامین واکسن است که باید از خارج تامین شود چراکه بدلیل سویه جدید بیماری، واکسن برای آن تامین نشده است.

مدیرعامل اتحادیه دام سبک گفت: اگر دولت در تامین واکسن همانند نهاده عمل کند، باید فاتحه صنعت دامپروری را خواند چراکه تب برفکی تولید شیر را و سیاست گذاری نادرست مسئولان تولید گوشت را از بین برده است.

برچسب ها: تب برفکی ، صنعت دامپروری
