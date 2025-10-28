باشگاه خبرنگاران جوان فلاحتی - چهارمین گردهمایی باشکوه دختران حاج قاسم، شامگاه سهشنبه ششم آبان ماه، در سالن امام علی(ع) پردیس علوم پزشکی یزد و در آستانه میلاد حضرت زینب(س) برگزار شد.
این مراسم به همت بسیج دانشجویی استان يزد و با همکاری هیأت دانشجویی جوانان مکتب حاج قاسم با حضور بیش از ۳۰۰۰ نفر از دختران یزدی در فضایی معنوی و پرشور برگزار شد.
در این مراسم پرشور که به مناسبت ولادت حضرت زینب (س) و روز پرستار برگزارگردید، بر هویت و نقش تأثیرگذار زنان و دختران در ساختن «ایران قوی» و تقویت انسجام ملی تأکید شد.
سردار غلامی فرمانده سپاه الغدیر استان یزد و همچنین دکتر عزیزی از روانشناسان سرشناس کشور از مهمانان این برنامه بودند.
این گردهمایی، علاوه بر برنامههای معنوی و آموزشی، شامل بخشهای متنوعی همچون جشن تولد دستهجمعی، همخوانی سرودی پرطنین و قرعهکشی برای حاضران بود که فضایی پرنشاط و به یادماندنی را برای شرکتکنندگان رقم زد.