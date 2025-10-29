دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر گفت: با توجه به فراوانی شکر، بازار در آرامش به سر می‌برد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مریم قوام معنوی دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: در حال حاضر شکر به وفور موجود است و هیچ کمبودی در عرضه نداریم‌.

به گفته وی، با توجه به محدودیت منابع آبی، اگر واردات انجام نشود، بی تردید طی ماه های بهمن و اسفند در ایام‌ماه رمضان و نوروز با کمبود و بحران شکر روبرو خواهیم شد.

قوام معنوی با تاکید بر واردات سالانه یک میلیون تا یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن شکر بیان کرد: براساس آمار تا شهریور ماه بیش از ۳۷۰ هزارتن وارد شد که امسال بدلیل کمبود تولید شکر داخل باید تا پایان سال یک میلیون و ۲۰۰ هزارتن وارد شود.

دبیر انجمن تصفیه کنندگان شکر خام گفت: در حال حاضر واردات در حال انجام است، اما بدلیل عدم تخصیص ارز نتوانستند ترخیص کنند و برخی کارخانه ها ثبت سفارش کردند، اما ارز تخصیص ندادند.

وی با بیان اینکه بازار شکر در آرامش به سر می برد، گفت: در حال حاضر قیمت هرکیلو شکر درب کارخانه ۴۶ هزار و ۳۰۰ تومان با احتساب ۱۰ درصد هزینه حمل و مصرف کننده ۵۹ هزارتومان است.

برچسب ها: واردات شکر ، بازار شکر ، قیمت شکر
