رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: برآورد‌ها حاکی از آن است که تولید قارچ تا پایان سال به ۱۹۰ هزارتن برسد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آزاده محبی - مهدی رجبی رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: بنابر آمار تا پیش از تابستان روزانه ۶۰ تن قارچ وارد بازار تهران می‌شد که اکنون میزان عرضه بدلیل وجود برخی مشکلات به ۲۰ تن کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه سال گذشته ۲۱۵ هزار تن قارچ در کشور تولید شد، افزود: امسال برآورد می شد که میزان تولید قارچ به ۲۳۰ هزار تن برسد؛ اما بدلیل توقف تولید برخی واحدها در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و خروج کارگران افغان میزان تولید با کاهش ۱۰ تا ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل پیش بینی می شود که به ۱۹۰ هزارتن برسد.

رجبی قیمت قارچ را تابع عرضه و تقاضا دانست و  گفت: امسال قیمت هرکیلو قارچ فله ۱۶۰ هزار تومان تعیین شد که براین اساس در خرده فروشی ها باید۱۷۰ تا ۱۸۰ هزارتومان عرضه شود که بدلیل کاهش تولید نسبت به سال قبل با نرخ های بالاتری عرضه می شد.

رئیس انجمن پرورش دهندگان قارچ گفت: گرمای تابستان و قطعی برق ها، اعتراض رانندگان خودروهای سنگین تأمین کمپوست اعم از کاه، کود مرغی به عنوان مواد اولیه مورد نیاز تولید قارچ و توقف در بارگیری و توقف تولید بخشی از واحدهای سنتی و مدرن در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه رژیم صهیونیستی منجر به برهم خوردن تعادل در عرضه و تقاضا و در نهایت افزایش قیمت در بازار شد.

 

