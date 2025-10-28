باشگاه خبرنگاران جوان ؛ فاطمه جراره نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی در بازدید میدانی از محدوده میدان سایت بندرعباس، این نقطه را یکی از بحران‌خیزترین مناطق ترافیکی استان دانست و گفت: نارضایتی گسترده مردم از حجم بالای ترافیک کاملاً قابل درک است، چراکه این محور محل تردد نیروهای شاغل در صنایع بزرگ غرب بندرعباس و مسیر اتصال به بندر شهید رجایی است که آن را به شاهراهی راهبردی بدل کرده است.

جراره تصریح کرد: در دیدار اخیر با وزیر راه و شهرسازی، موضوع میدان سایت بندرعباس به‌صورت ویژه مطرح شد و با دستور مستقیم ایشان، تخصیص اعتبار و آغاز عملیات اجرایی این پروژه در دستور کار فوری قرار گرفت. وی افزود: جلسات و مذاکرات متعددی با وزارت راه، سازمان بنادر و استانداری هرمزگان برگزار شد که براساس آن، تفاهم‌نامه‌ای چهارجانبه میان دستگاه‌های مسئول تنظیم شده و مناقصه اجرای پروژه نیز در حال انجام است.

نماینده مردم هرمزگان تأکید کرد: اجرای طرح‌های موقتی همچون بستن مسیرها یا تغییر جزئی هندسی راه، پاسخگوی این مشکل نیست؛ بر همین اساس، راهکار اساسی و پایدار برای میدان سایت در دستور کار قرار دارد. به گفته او، بررسی‌های کارشناسی نشان داده است که احداث یک تقاطع غیرهمسطح یا اصلاح کامل هندسی میدان، بهترین گزینه برای حل بلندمدت این معضل است.

جراره با بیان اینکه رفع این گره تنها مطالبه محلی نیست بلکه یک ضرورت ملی محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: با آغاز این پروژه، پس از سال‌ها انتظار، روانی و آرامش به شریان حیاتی غرب بندرعباس بازخواهد گشت. او تأکید کرد: این اقدام نتیجه همراهی مردم، تعامل سازنده مجلس و دولت و پیگیری جدی نهادهای اجرایی استان است.

نماینده مردم هرمزگان در پایان گفت: تا زمان بهره‌برداری کامل از طرح، موضوع با جدیت از سوی اینجانب پیگیری خواهد شد تا رضایت شهروندانی که سال‌ها از ترافیک طاقت‌فرسای این مسیر رنج برده‌اند، به دست آید.

منبع:روابط عمومی دفتر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی