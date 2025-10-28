مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان از آغاز قریب‌الوقوع اجرای طرح ملی «اتصال (طاها)» در استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف سامان‌دهی و توانمندسازی تولیدکنندگان خرد، کارگاه‌های محلی و کسب‌وکارهای کوچک طراحی شده و به‌زودی وارد مرحله اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ، کیامرث برخورداری مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی هرمزگان اظهار کرد: طرح ملی اتصال (طاها) با محوریت شناسایی ظرفیت‌های محلی، عارضه‌یابی مشکلات تولید، طراحی مداخلات مؤثر و تأمین مالی هوشمند در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد و اجرای آن بزودی در هرمزگان آغاز خواهد شد.

وی افزود: هدف اصلی این طرح، ایجاد ارتباط مؤثر میان تولیدکنندگان کوچک و بازارهای مصرف است تا با تسهیل در دسترسی به مواد اولیه، کاهش هزینه تولید و گسترش همکاری با شرکت‌های بزرگ، تعاونی‌ها و صادرکنندگان، زمینه فروش منظم و سودآور محصولات در بازارهای داخلی و خارجی فراهم شود.

برخورداری با اشاره به نقش فعال اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در اجرای طرح طاها گفت: این اداره‌کل با تکیه بر مشارکت مردم و تولیدکنندگان، آموزش‌های لازم را ارائه داده و نقش تسهیلگر و پشتیبان را در روند اجرای طرح ایفا خواهد کرد.

وی از کارگاه‌های کوچک، تعاونی‌ها و تولیدکنندگان محلی خواست برای مشارکت در طرح و تکمیل پرسشنامه توانمندسازی به پایگاه اینترنتی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به آدرس www.mcls.gov.ir و یا پایگاه استانی www.hormozgan.mcls.gov.ir مراجعه کنند.

منبع:روابط عمومی اداره کل تعاون ،کار و رفاه اجتماعی 

برچسب ها: اداره کار ، هرمزگان ، تعاون ورفاه اجتماعی
