معاون فرماندار بندرعباس، از آغاز مجدد فعالیت نانوایی‌های سنگک‌پز در این شهرستان خبر داد و گفت: با تعهد نانوایان به رعایت کیفیت پخت و نرخ‌های مصوب، قرار است آنالیز جدید و مطالبات صنفی در نخستین جلسه شورای آرد و نان استان بررسی شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ؛حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه زرنگاری معاون فرماندار بندرعباس اعلام کرد واحدهای سنگک‌پز که پیش‌تر به دلیل تخلف از نرخ‌های مصوب تعطیل شده بودند، با تضمین رعایت کیفیت و قیمت مجاز دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

او افزود: دستگاه‌های متولی حوزه آرد و نان موظف‌اند نظارت خود را بر تهیه و توزیع نان در بندرعباس تشدید کنند تا حقوق مصرف‌کنندگان محفوظ بماند.

قیمت‌های جدید و الزام به رعایت استاندارد پخت

به گفته معاون فرماندار بندرعباس، نان سنگک ساده باید با قیمت ۶۸۵۰ تومان و نوع کنجدی (با سه واحد کنجد) به نرخ ۱۳۶۰۰ تومان عرضه شود. وی تأکید کرد احترام به مشتری و حفظ کیفیت پخت از شروط اصلی برای بازگشایی این نانوایی‌هاست.

تأکید بر نقش نظارتی شورای آرد و نان

زرنگاری نقش شورای آرد و نان استان را در مدیریت صنف و پیگیری مطالبات نانوایان حیاتی دانست و خاطرنشان کرد هدف اصلی، ایجاد تعادل بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده و تضمین دسترسی مردم به نان باکیفیت با قیمت منصفانه است.

چشم‌انداز اعتماد و رضایت عمومی

وی در پایان ضمن اشاره به آینده این روند گفت: بازگشت نانوایی‌های سنگک نویدبخش ساماندهی عرضه نان در بندرعباس است؛ تعامل مستمر با صنف، نظارت دقیق و پاسخ‌گویی به مطالبات، مسیر اعتمادسازی و رضایت عمومی را هموار خواهد کرد.

