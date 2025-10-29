باشگاه خبرنگاران جوان ؛حجت‌الاسلام والمسلمین حمزه زرنگاری معاون فرماندار بندرعباس اعلام کرد واحدهای سنگک‌پز که پیش‌تر به دلیل تخلف از نرخ‌های مصوب تعطیل شده بودند، با تضمین رعایت کیفیت و قیمت مجاز دوباره فعالیت خود را آغاز کرده‌اند.

او افزود: دستگاه‌های متولی حوزه آرد و نان موظف‌اند نظارت خود را بر تهیه و توزیع نان در بندرعباس تشدید کنند تا حقوق مصرف‌کنندگان محفوظ بماند.

قیمت‌های جدید و الزام به رعایت استاندارد پخت

به گفته معاون فرماندار بندرعباس، نان سنگک ساده باید با قیمت ۶۸۵۰ تومان و نوع کنجدی (با سه واحد کنجد) به نرخ ۱۳۶۰۰ تومان عرضه شود. وی تأکید کرد احترام به مشتری و حفظ کیفیت پخت از شروط اصلی برای بازگشایی این نانوایی‌هاست.

تأکید بر نقش نظارتی شورای آرد و نان

زرنگاری نقش شورای آرد و نان استان را در مدیریت صنف و پیگیری مطالبات نانوایان حیاتی دانست و خاطرنشان کرد هدف اصلی، ایجاد تعادل بین منافع تولیدکننده و مصرف‌کننده و تضمین دسترسی مردم به نان باکیفیت با قیمت منصفانه است.

چشم‌انداز اعتماد و رضایت عمومی

وی در پایان ضمن اشاره به آینده این روند گفت: بازگشت نانوایی‌های سنگک نویدبخش ساماندهی عرضه نان در بندرعباس است؛ تعامل مستمر با صنف، نظارت دقیق و پاسخ‌گویی به مطالبات، مسیر اعتمادسازی و رضایت عمومی را هموار خواهد کرد.