باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - پیمان حدادی سرپرست مدیرعاملی باشگاه پرسپولیس درباره پایان همکاری با وحید هاشمیان اظهار کرد: ما انتظار داشتیم که کار را با وحید هاشمیان جنتلمن فوتبال ایران بیشتر از اینها ادامه بدهیم، اما با توجه به نتایجی که کسب شد و نارضایتی سهامداران و هواداران ما را مجاب کرد که بعد از بازی با تیم خیبر خرم آباد تصمیم به تغییر کادر فنی بگیریم، اما با توجه به شخصیت خوب و والای هاشمیان تلاش هیئت مدیره این بود که در شرایط خوب و بعد از یک برد با تشویق هاشمیان از او خداحافظی کنیم.

او افزود: کما اینکه در بازی با خیبر خرم آباد شرایط خوب نبود و ما دوست نداشتیم با باخت با وحید هاشمیان خداحافظی کنیم، چرا که ما معتقدیم که نباید جدایی یک نفر از باشگاه حالا در هر سمت و رده‌ای هست در بدترین شرایط اتفاق بیفتد. ما ۲ تصمیم را بعد از استعفای درویش گرفته بودیم و اولی پذیرش استعفای درویش که از زحمات ایشان تشکر می‌کنیم و دومین تصمیم ما تغییر کادر فنی بود. ما می‌خواستیم در مورد قطع همکاری با هاشمیان شرایط خوبی فراهم کنیم و در بهترین حالت ممکن از ایشان خداحافظی کنیم. شاید هاشمیان در پرسپولیس نتایج خوبی کسب نکرد، اما امیدوارم در ادامه راه هاشمیان موفق باشد و آرزوی موفقیت برای ایشان دارم.

حدادی درباره اینکه وحید هاشمیان دلخور است، گفت: من آن قدر شجاعت دارم که از ایشان عذرخواهی کنم. هاشمیان و امثال این مربی جزو سرمایه‌های کشور هستند، به خصوص کسانی که در اولین سابقه سرمربیگری خود هستند و نتیجه نگرفتند نباید بگذاریم که آنها با شرایط بد خداحافظی کنند. ما تمام تلاش خود را کردیم که در شرایط خوبی باشد و آقا وحید دوست خوب ما محسوب می‌شود و بسیار برای ما قابل احترام است. شب قبل از بازی با ذوب آهن در اردوی تیم حضور داشتم و از بازیکنان خوب و پرتلاش خواهش کردم که کادر فنی یک دینی نسبت به بازیکنان دارد و وقتی ۹۰ دقیقه شروع می‌شود تمام بازیکنان باید تلاش خود را به کار بگیرند که با برد بیرون بیایند و هم هوادار را خوشحال کنند و هم یک فضای خوب برای جدایی وحید هاشمیان ایجاد شود. آقا وحید دوست داشتنی! شما در قلب ما جا دارید. درست است که قطع همکاری شما با پرسپولیس انجام شد، اما می‌توانیم دوستان خوبی باشیم. ما افتخار می‌کنیم که با شما در سمت دیگری غیر از سرمربی همکاری داشته باشیم. ما به هاشمیان مدیریت آکادمی را پیشنهاد ندادیم.

او درباره اینکه هاشمیان بعد از پیشنهاد باشگاه پرسپولیس در سمتی غیر از سرمربیگری واکنش خوبی نشان نداد، گفت: ما به وکیل هاشمیان گفتیم که ما دوست داریم با آقا وحید کار کنیم. به او گفتیم که هر جا دوست داشته باشد می‌تواند با ما همکاری کند. ما دوست داشتیم هاشمیان بیاید و پلن و برنامه اصولی بچیند وآنچه در ساختار باشگاه آلمانی هست و مشاوره عالی هیئت مدیره و یا هر سمتی که خودشان دوست داشتند، را قبول کنند. شاید ایشان در سمت سرمربیگری موفق نبودند. البته ما نباید صرفا آقا وحید را مقصر نتایج پرسپولیس بدانیم. ما دوست داریم از هاشمیان در هر سمتی که می‌تواند به پرسپولیس کمک کند استفاده کنیم. ما به نماینده هاشمیان این پیشنهاد دادیم و ما به دنبال تغییر همکاری با ایشان بودیم نه اینکه قطع همکاری کنیم. اگر باز کدورتی برای آقا وحید پیش آمده است، از ایشان می‌خواهم که دلخور نباشند. البته ما در هیئت مدیره یکسری وظایفی را نسبت به هواداران و سهامداران داریم.

حدادی درباره اینکه چه زمانی به هاشمیان اولتیماتوم داده است، گفت: اصلا چنین موضوعی نبوده است. ما قبل از بازی با تیم خیبر خرم آباد روند تیم را مطلوب نمی‌دیدیم و نگرانی‌ها شروع شده بود. ما یک ماه پیش در جلسه‌ای با وحید هاشمیان که انصاری و درویش هم در آنجا بودند و به هاشمیان گفتیم روند تیم امیدوار کننده نیست. ایشان مصدومیت‌ها و مسائل دیگر را جزو دلایل نتیجه نگرفتن تیم مطرح کرد. احمدی نماینده کنسرسیوم بعد از بازی با چادر ملو نارضایتی خود را اعلام کرده بود و پس از شکست برابر تیم خیبر خرم آباد تصمیم گرفتیم که با هاشمیان قطع همکاری کنیم. قبل از بازی با ذوب آهن، من به همراه ۲ عضو هیئت مدیره با هاشمیان جلسه‌ای داشتیم و گفتیم نتایج امیدوار کننده نیست.

او درباره وضعیت قرارداد با اوسمار بیان کرد: اگر خدا کمک کرد و با هدایت اوسمار و حمایت هواداران قهرمان لیگ و یا جام حذفی شدیم، قرارداد این مربی را تمدید می‌کنیم. البته یک استثنا دیگری هم دارد و این است که عدم قهرمانی در لیگ و جام حذفی، اگر باشگاه بخواهد ایشان می‌تواند در سال دوم هم سرمربی تیم باشد. مبلغ قرارداد سال اول اوسمار ¼ میلیون دلار نیست و پایین‌تر از این مبلغ هست. البته پیشنهاد اوسمار بالاتر از یک میلیون و ۴۰۰ هزار دلار بود. فرصتی که باشگاه پرسپولیس به هر مربی می‌دهد تا کنار تیم باشد یک امتیاز است. اوسمار بامداد امروز به تهران می‌رسد و همراه با ۲ دستیارش می‌آید و یک دستیارش با چند روز تاخیر می‌آید. دستیاران اوسمار شامل مربی بدنساز، آنالیزور و کمک مربی اول هستند. ایشان کریم باقری و پپه را برای ادامه همکاری خواستند و در خصوص بقیه مربیان هم گفتند که به اینجا می‌آید و صحبت می‌کند. ایشان قرار هست بعد از بازی با استقلال خوزستان و فیفا دی نظر خود را در مورد بقیه مربیان بگوید.

حدادی درباره اینکه گفته می‌شود که اوسمار با افشین پیروانی اختلاف دارد، گفت:نه، پیروانی یکی از مدیران خوب تیم ما هست. با احترام به اوسمار، اما ایشان تا جایی می‌تواند تعیین کند که با چه کسانی می‌خواهد کار کند و در یک جایی باید مدیران باشگاه تعیین کنند که با چه کسانی کار کنند. اگر ما بخواهیم همه اختیارات را در اختیار سرمربی بگذاریم که خیلی درست نیست. هر باشگاهی سیاست خاص خود را دارد و همه باشگاه‌ها محترم هستند، اما در باشگاه پرسپولیس تا یک جایی اختیار را به سرمربی تیم می‌دهیم و ما اقتدار داریم. اوسمار فقط در مورد مربیان و کادر فنی می‌تواند نظر بدهد، اما در مورد سرپرست تیم این اختیار را ندارد. پیروانی در سال‌های گذشته خیلی به ما کمک کردند و اینجا جا دارد هم از پیروانی و هم از کریم باقری اسطوره باشگاه پرسپولیس تشکر کنیم. در سال‌های گذشته ما به مشکل خوردیم و بحث تغییر سرمربی بوده است و ۲ بزرگوار آمدند و مسئولیت قبول کردند و تعصب خود را به پرسپولیس نشان دادند. باقری بعد از جدایی وحید هاشمیان مسئول کادر فنی تیم ما هست و ایشان در بازی با تراکتور روی نیمکت تیم خواهد بود، چون تا بحث ثبت قرارداد و گرفتن کارت مربیگری اوسمار گرفته شود یک مقدار طول می‌کشد. اوسمار با تیم به تبریز می‌رود و در سکو‌ها بازی تیم را می‌بیند. امیدوارم با همت بازیکنان یک بازی خوب را برابر تراکتور شاهد باشیم.

حدادی بیان کرد: ساختار نقل و انتقالات پرسپولیس تغییر خواهد کرد. اوسمار می تواند برخی از بازیکنان را احیا کند . بازیکنان آن قدر حرفه ای هستند که با هر کادر فنی کار کنند و اکثر بازیکنان با اوسمار کار کردند. ساختار نقل و انتقالات پرسپولیس تغییر خواهد کرد. اوسمار باید اعلام کند که در چه پستی، بازیکن می خواهد تا با خردجمعی بازیکن مورد نظر انتخاب و جذب شود.

او در واکنش به نظر هوادار متمول پرسپولیس در مورد انتخاب اوسمار گفت: هوادار متمول نظری درباره اوسمار ندارد، چون اصلا با او ارتباطی ندارم و حتی ایشان را ندیدم. من در جریان ارتباط درویش با این هوادار متمول نیستم و اطلاعاتی ندارم.

حدادی در واکنش به شایعه خرید و فروش بازیکن توسط اوسمار گفت: نه، ایشان پرونده انضباطی در ایران ندارد. ویدیویی در فضای مجازی منتشر شده است، که ایشان این موضوع را رد کرد.

او در واکنش به احتمال انتخابش به عنوان مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: من به تمام حواشی پرسپولیس اشراف دارم، ما باید بازیکن سازی کنیم، پرسپولیس در سالهای اخیر بارها قهرمان شد اما همچنان در فصل نقل و انتقالات بازیکن جذب می کنیم. یک جایی باید به صورت صحیح توسعه را از آکادمی ها آغاز کنیم و به زودی دو شرکت زیرمجموعه باشگاه با سهام داری صد درصد باشگاه ثبت می شود.

حدادی بیان کرد: نقل و انتقالات پرسپولیس بر اساس تصمیم کارتال بود، بزرگترین ضربه ای که ما خوردیم هم جدایی کارتال بود، ما خیلی زود نقل و انتقالات را شروع کردیم. نقل و انتقالات پرسپولیس در سه فاز انجام شد، جذب بازیکنان داخلی، تمدید بازیکنان و جذب بازیکنان خارجی جدید بود. جذب بازیکنان خارجی زمانی اتفاق افتاد که هاشمیان سرمربی پرسپولیس بود و گفتند باید بازیکنان خارجی را در اردو و تمرین ببینم، بعد از آن گفتند دو ، سه بازیکن را نمی خواهند. اگر بنا بر تصمیم مدیریتی بود ما می خواستیم وحید امیری و سردار دورسون در پرسپولیس باشند اما جدایی این بازیکنان تصمیم هاشمیان بود. هاشمیان انسان باوجدانی بود چون می گفت من هر بازیکنی را نمی خواهم و بازیکنی باید جذب شود که به باشگاه کمک کند که نمونه آن باکیچ است.